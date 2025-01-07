Главные анонсы первого дня выставки.

CES 2025, крупнейшая в мире конференция потребительских технологий, стартовала в Лас-Вегасе. День открыл череду презентаций и анонсов от таких гигантов, как Samsung, Nvidia, Toyota, Sony и многих других.

Samsung готовит к запуску робота Ballie

После нескольких лет ожидания Samsung наконец подтвердила сроки выпуска своего домашнего робота Ballie. Ожидается, что робот поступит на рынок в 2025 году. Ballie — это автономный шарообразный помощник, который будет взаимодействовать с бытовой техникой в доме и выполнять различные задачи, от управления устройствами умного дома до помощи в повседневных делах.

Yukai Engineering представила милых роботов-компаньонов

Японская компания Yukai Engineering порадовала посетителей CES 2025 двумя необычными роботами.

Первый из них — Mirumi, пушистый робот, который крепится к сумке и имитирует взаимодействие с людьми, вызывая у них эмоции, схожие с теми, что вызывает младенец. Второй гаджет — робот-кот Nekojita FuFu, который дует на горячие напитки и еду, охлаждая их до комфортной температуры.

LG демонстрирует «Ласковый интеллект»

LG представила концепцию «Ласкового интеллекта», которая объединяет системы искусственного интеллекта для персонализированного взаимодействия с домом. Новый агент LG FURON способен регулировать температуру в помещении, напоминать пользователям о погодных условиях и адаптироваться к их предпочтениям.

Компания также объявила о стратегическом партнерстве с Microsoft, которое охватит домашние, мобильные и коммерческие продукты LG. Кроме того, LG представила новые возможности облачного гейминга для Xbox.

AMD анонсировала новые чипы

AMD впечатлила посетителей новыми процессорами для ноутбуков, настольных компьютеров и игровых устройств. Новый игровой процессор Ryzen 9 9950X3D обещает на 8% лучшую производительность в популярных играх по сравнению с предыдущими моделями.

Компания также представила процессоры для следующего поколения ПК Copilot+ — серии Ryzen AI 300 и Ryzen AI Max. Кроме того, были анонсированы чипы для легких игровых устройств — серия Ryzen Z2, в которую входят модели Ryzen Z2 Go и Ryzen Z2 Extreme.

John Deere представила роботизированную газонокосилку

Компания John Deere вывела на рынок электрическую роботизированную газонокосилку, предназначенную для коммерческого использования. Новая модель может работать до 10 часов и оснащена обзором на 360 градусов.

Кроме того, John Deere представила автономный садовый трактор 5ML для распыления удобрений и более крупный трактор 9RX для обработки полей. Компания также анонсировала автономный сочлененный самосвал для работы в карьерах.

Toyota заявила, что «изучает ракеты»

Toyota предоставила обновления о проекте Woven City — будущем автономном сообществе у подножия горы Фудзи. Проект направлен на интеграцию передовых технологий в повседневную жизнь жителей.

Генеральный директор компании Акио Тойода продемонстрировал новые возможности роботизированных рук, которые научились складывать футболки в японском стиле. Также он сделал заявление о том, что компания «изучает ракеты». Хотя подробностей о проекте не было представлено, визуализация ракеты, разработанной японской космической компанией Interstellar Technologies, вызвала интерес публики.

Samsung Food — технология распознавания еды на экране

Samsung представила новую функцию для своих телевизоров 2025 года — Samsung Food. Используя искусственный интеллект, телевизор распознает еду, которая отображается на экране, и генерирует рецепт блюда. Функция также может показывать ход доставки продуктов и еды на вынос через мобильное приложение Samsung Food.