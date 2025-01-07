Теперь по телевизору можно посмотреть самые важные новости со всего интернета.

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе Google анонсировала последнюю версию своей операционной системы для телевизоров, которая использует возможности искусственного интеллекта Gemini AI. Ключевой особенностью новой ОС стала функция News Brief, позволяющая пользователям быстро получать сводку актуальных новостей. Чтобы активировать эту функцию, достаточно попросить помощника воспроизвести "News Brief", и Gemini AI соберет для вас самые важные новости со всего интернета, включая заголовки видео на YouTube, опубликованные надежными новостными каналами.

По словам представителей компании, новые возможности Gemini станут доступны как на новых, так и на существующих устройствах Google TV к концу 2025 года.

Функция News Brief — важный шаг Google в направлении автоматизированных новостных обзоров, однако это также проблемная область для многих технологических компаний. OpenAI, Microsoft и Perplexity уже столкнулись с судебными исками от медиакомпаний, которые утверждают, что их AI-системы использовали новостной контент без соответствующих лицензий.

Google до недавнего времени избегала автоматизированных новостных сводок, вместо этого направляя пользователей к поиску Google. Однако теперь компания меняет подход. News Brief станет первым специализированным продуктом Google на основе искусственного интеллекта для новостей. Тем не менее, технология AI-сводок новостей не застрахована от ошибок и так называемых "галлюцинаций" — ситуаций, когда AI создает неточные или вымышленные данные.

Однако News Brief пока не указывает источники своих новостных данных. Вместо этого он отображает связанные видеоролики на YouTube. Представитель Google отметил в интервью TechCrunch, что Gemini AI извлекает информацию не только из заголовков видео на YouTube, но и из других источников в интернете.

Новая функция News Brief является частью более широкой стратегии Google по превращению телевидения в более интерактивную платформу. Новые телевизоры от Google будут оснащены датчиками, которые смогут определять присутствие пользователя в комнате. Это позволит телевизору адаптировать контент и предлагать актуальные рекомендации.

Кроме того, пользователи смогут задавать телевизору запросы на естественном языке для поиска фильмов, шоу и видео на YouTube. Gemini AI будет создавать сводки и для этого контента, что сделает просмотр более персонализированным.