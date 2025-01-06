Их опубликовал надёжный инсайдер в технологическом сообществе Majin Bu

Инсайдер Majin Bu опубликовал новые рендеры, демонстрирующие предполагаемый дизайн будущего iPhone 17 Pro. Эти изображения дают первый взгляд на возможные изменения в конструкции следующего флагманского смартфона Apple, вызвав живое обсуждение среди фанатов бренда и технологических экспертов.

Согласно информации, которой поделился Majin Bu, новый iPhone 17 Pro сохранит привычное расположение камер. Однако заметные изменения коснутся размеров и расположения вспышки и датчика LiDAR. Эти изменения могут улучшить функциональность камеры и повлиять на внешний вид устройства.

"Учитывая информацию, которую я получил, на текущих прототипах iPhone 17 Pro блок камер сохраняет привычное расположение модулей. В то же время размер, расположение вспышки и датчика LiDAR, похоже, были изменены", – отметил инсайдер в своей публикации.

Предполагается, что модернизация камеры повысит качество съемки в условиях низкой освещенности и улучшит работу приложений дополненной реальности.

Еще одной интересной деталью, представленной на рендерах, стали новые цветовые варианты iPhone 17 Pro. Apple, вероятно, расширит палитру оттенков, добавив более премиальные и необычные цвета. Пользователи уже активно обсуждают, какие именно цвета могут появиться в продаже.

Majin Bu заслужил репутацию надежного инсайдера в технологическом сообществе. Он ранее делал точные прогнозы относительно iPad mini, цветовой гаммы iPhone 12 и проблем с производством iPhone 15. Также он публиковал реалистичные фотографии макетов iPhone 16, которые подтвердились после официального релиза.

Благодаря этому его новая утечка о iPhone 17 Pro вызвала значительный интерес. Пользователи и эксперты активно анализируют представленные изображения, обсуждая, как изменения повлияют на практичность и удобство использования устройства.