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В Сан-Франциско всё чаще можно встретить роботизированные такси Waymo, принадлежащие Google. Эти автономные автомобили уже активно курсируют по улицам города и скоро появятся в шести других городах США. Однако не все местные жители довольны соседством с беспилотными машинами.

Журналист американского издания The Washington Post поделился своим личным опытом взаимодействия с Waymo. Он заметил, что машины часто не уступают дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. За неделю он задокументировал более дюжины случаев, когда автономные автомобили проезжали мимо, игнорируя его попытки пересечь дорогу.

По закону Калифорнии, автомобили обязаны останавливаться, если пешеход ступил на пешеходный переход. Однако роботакси Waymo, по словам очевидца, делали это лишь в 3 из 10 случаев. Даже при наличии явных сигналов о намерении пешехода перейти дорогу — таких как выставленная нога или движение вперёд — машины часто продолжали движение.

Компания Waymo утверждает, что её автомобили запрограммированы на соблюдение правил дорожного движения и вежливое поведение по отношению к пешеходам. Представитель компании Итан Тейчер отметил, что система постоянно совершенствуется и учитывает динамику взаимодействия с окружающими.

Однако, по мнению экспертов, таких как Фил Купман, профессор Университета Карнеги-Меллона, у Waymo нет оправданий за подобное поведение. «Человек, который нарушает правила на дороге, делает это осознанно, зная о возможных наказаниях. Компьютерный водитель пока не может быть привлечён к ответственности», — считает Купман.

Инженер-программист Waymo Энн Дорси объяснила, что автомобили компании пытаются предсказать намерения пешеходов на основе их поведения: движутся ли они к переходу, смотрят ли на дорогу и другие факторы. Однако этот алгоритм, похоже, ещё не идеально отработан.

«Мы изучаем социальные нормы в разных регионах и стараемся адаптироваться к ним», — сказала Дорси. Тем не менее, пешеходы не могут установить зрительный контакт с беспилотным автомобилем, как это возможно с водителями-людьми, что делает взаимодействие с Waymo менее предсказуемым.

Несмотря на заявления Waymo о высокой безопасности своих автомобилей, компания столкнулась с рядом проблем. Некоторые водители-люди жалуются на агрессивное поведение роботакси на дороге. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала расследование в отношении Waymo из-за их непредсказуемых действий возле дорожных разметок и светофоров.

Также возникает вопрос о том, как автомобили Waymo обучаются на основе данных с дорог. По словам представителей компании, они не копируют поведение водителей-людей, но анализируют данные и стараются избегать ошибок.

Некоторые эксперты предлагают использовать дополнительные способы взаимодействия пешеходов с автономными автомобилями. Например, установка мигающих световых маячков на пешеходных переходах могла бы улучшить ситуацию, позволяя людям сигнализировать о своих намерениях. Однако в городе Сан-Франциско пока не считают такие меры приоритетными.

Компания Waymo также рассматривает возможность оснащения автомобилей экранами, которые будут показывать пешеходам, что машина их видит и готова остановиться. Однако пока эта технология не решает основную проблему — непредсказуемость поведения автономных автомобилей.

Опыт жителей Сан-Франциско показывает, что автономные автомобили всё ещё далеки от идеального взаимодействия с окружающими. Несмотря на значительные успехи в области безопасности, Waymo предстоит решить множество социальных и этических вопросов. Пока пешеходы чувствуют себя более уверенно внутри беспилотного такси, чем рядом с ним на улице.