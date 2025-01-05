Недавно выпущенный Thelio Astra от компании System76 привлек внимание энтузиастов и экспертов благодаря своей производительности. Создатель контента и влиятельный человек в мире технологий Джефф Гирлинг назвал его «самым быстрым настольным компьютером Arm в мире». Гирлинг провел серию тестов и подтвердил это заявление рекордным результатом в Cinebench 2024.
Система Thelio Astra показала более 5000 баллов в тесте Cinebench 2024, что является мировым рекордом для 120-ядерного процессора, согласно базе данных HWBot. Для сравнения, текущий рекорд для 128-ядерного процессора AMD EPYC 7713 составляет 4723 балла. Этот результат делает Thelio Astra самой быстрой системой на базе Arm для рабочих станций.
Thelio Astra предлагается по стартовой цене $3299, но в максимальной конфигурации цена может достигать $25000. Базовая версия включает:
- 64-ядерный процессор
- 64 ГБ оперативной памяти
- Графический процессор Nvidia для рабочих станций
- Множество вариантов расширения
Однако протестированная Гирлингом версия имеет гораздо более внушительные характеристики:
- Процессор: 128-ядерный Ampere Altra Max M128-30
- Оперативная память: 512 ГБ восьмиканальной DDR4
- Хранилище: 1 ТБ SSD (максимально до 40 ТБ)
- Графический процессор: Nvidia RTX A400 (с возможностью замены на Nvidia RTX 6000 Ada)
- Сетевые карты: две 25 GbE
Стоимость такой конфигурации составляет около $7000.
В ходе тестов Гирлинг отметил высокую многопоточную производительность Thelio Astra. Система продемонстрировала 1,7 TFLOPS вычислений FP64 и впечатляющие результаты в Blender. Также машина показала отличные результаты в Windows-приложениях, включая Cinebench 2024, который недавно получил поддержку Arm.
Гирлинг также обратил внимание на несколько проблем. Основной недостаток — отсутствие драйверов Nvidia для Windows на Arm, что ограничивает использование графического ускорения. Однако в Linux такой проблемы нет, и именно с этой операционной системой поставляется Thelio Astra.
Кроме того, Гирлинг протестировал систему с различными видеокартами. После обновления базовой Nvidia RTX A400 до более мощной Nvidia RTX A4000 и AMD Radeon Pro W7700 система показала еще более высокую производительность.
Несмотря на высокую производительность, Thelio Astra имеет ряд ограничений:
- Поддержка PCIe 4.0 вместо более современного PCIe 5.0
- Использование оперативной памяти DDR4 вместо DDR5
- Отсутствие фронтальных портов ввода-вывода
- Одноядерная производительность процессора Altra Max не дотягивает до современных стандартов
- Дребезжание кронштейнов PCI в корпусе
Гирлинг также отметил, что система неудобна для использования в качестве игрового ПК, но она идеально подходит для разработчиков программного обеспечения, особенно в автомобильной индустрии, благодаря своей вычислительной мощности.
Гирлинг планирует дальнейшее тестирование Thelio Astra. В одном из следующих видеороликов он обещает протестировать систему с видеокартой RTX 4080 Super. Также ожидается поддержка будущих видеокарт, включая GeForce RTX 5090.
Thelio Astra — это машина для профессионалов, которым требуется мощная рабочая станция для сложных вычислительных задач и быстрого прототипирования. Она может не подойти для геймеров, но в мире разработки ПО, особенно в автомобильной индустрии, этот компьютер может стать настоящим прорывом.