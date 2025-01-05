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Oxygen_92
Thelio Astra от System76 — самый быстрый настольный компьютер на базе Arm в Cinebench 2024
Thelio Astra предлагается по стартовой цене $3299, но в максимальной конфигурации цена может достигать $25000.

Недавно выпущенный Thelio Astra от компании System76 привлек внимание энтузиастов и экспертов благодаря своей производительности. Создатель контента и влиятельный человек в мире технологий Джефф Гирлинг назвал его «самым быстрым настольным компьютером Arm в мире». Гирлинг провел серию тестов и подтвердил это заявление рекордным результатом в Cinebench 2024.

Система Thelio Astra показала более 5000 баллов в тесте Cinebench 2024, что является мировым рекордом для 120-ядерного процессора, согласно базе данных HWBot. Для сравнения, текущий рекорд для 128-ядерного процессора AMD EPYC 7713 составляет 4723 балла. Этот результат делает Thelio Astra самой быстрой системой на базе Arm для рабочих станций.

Thelio Astra предлагается по стартовой цене $3299, но в максимальной конфигурации цена может достигать $25000. Базовая версия включает:

  • 64-ядерный процессор
  • 64 ГБ оперативной памяти
  • Графический процессор Nvidia для рабочих станций
  • Множество вариантов расширения

Однако протестированная Гирлингом версия имеет гораздо более внушительные характеристики:

  • Процессор: 128-ядерный Ampere Altra Max M128-30
  • Оперативная память: 512 ГБ восьмиканальной DDR4
  • Хранилище: 1 ТБ SSD (максимально до 40 ТБ)
  • Графический процессор: Nvidia RTX A400 (с возможностью замены на Nvidia RTX 6000 Ada)
  • Сетевые карты: две 25 GbE

Стоимость такой конфигурации составляет около $7000.

В ходе тестов Гирлинг отметил высокую многопоточную производительность Thelio Astra. Система продемонстрировала 1,7 TFLOPS вычислений FP64 и впечатляющие результаты в Blender. Также машина показала отличные результаты в Windows-приложениях, включая Cinebench 2024, который недавно получил поддержку Arm.

Гирлинг также обратил внимание на несколько проблем. Основной недостаток — отсутствие драйверов Nvidia для Windows на Arm, что ограничивает использование графического ускорения. Однако в Linux такой проблемы нет, и именно с этой операционной системой поставляется Thelio Astra.

Кроме того, Гирлинг протестировал систему с различными видеокартами. После обновления базовой Nvidia RTX A400 до более мощной Nvidia RTX A4000 и AMD Radeon Pro W7700 система показала еще более высокую производительность.

Несмотря на высокую производительность, Thelio Astra имеет ряд ограничений:

  • Поддержка PCIe 4.0 вместо более современного PCIe 5.0
  • Использование оперативной памяти DDR4 вместо DDR5
  • Отсутствие фронтальных портов ввода-вывода
  • Одноядерная производительность процессора Altra Max не дотягивает до современных стандартов
  • Дребезжание кронштейнов PCI в корпусе

Гирлинг также отметил, что система неудобна для использования в качестве игрового ПК, но она идеально подходит для разработчиков программного обеспечения, особенно в автомобильной индустрии, благодаря своей вычислительной мощности.

Гирлинг планирует дальнейшее тестирование Thelio Astra. В одном из следующих видеороликов он обещает протестировать систему с видеокартой RTX 4080 Super. Также ожидается поддержка будущих видеокарт, включая GeForce RTX 5090.

Thelio Astra — это машина для профессионалов, которым требуется мощная рабочая станция для сложных вычислительных задач и быстрого прототипирования. Она может не подойти для геймеров, но в мире разработки ПО, особенно в автомобильной индустрии, этот компьютер может стать настоящим прорывом.

#nvidia #geforce #процессор #cinebench 2024
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