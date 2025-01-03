Также компания разрабатывает 500 МП сенсор для смартфонов Galaxy.

Apple рассматривает возможность замены традиционного поставщика датчиков изображения для своих iPhone. Согласно прогнозам аналитика TF International Минг-Чи Куо, начиная с серии iPhone 18, которая ожидается в 2026 году, Apple может использовать датчики изображения от Samsung вместо Sony.

Сообщается, что Samsung разрабатывает 3-слойный стекированный датчик изображения специально для Apple. Такая технология предлагает значительные преимущества перед используемыми сегодня датчиками Sony Exmor RS. В стекированной конструкции фотодиоды и процессор обработки разделены, что позволяет быстрее обрабатывать изображения, улучшать динамический диапазон и обеспечивать более высокое качество снимков при слабом освещении.

Куо утверждает, что 3-слойный датчик Samsung превзойдет датчики Sony по ключевым характеристикам. Ожидается, что он будет использоваться в 48-мегапиксельных широкоугольных камерах iPhone 18.

Инсайдер @Jukanlosreve в Твиттер сообщает, что, несмотря на разработку передовых датчиков для Apple, Samsung также работает над созданием собственных 500-мегапиксельных датчиков для своих устройств Galaxy. Таким образом, компания продолжает параллельно совершенствовать технологии как для Apple, так и для своих продуктов.

Apple начала использовать датчики Sony в 2011 году с iPhone 4s, где задняя камера была оснащена 8-мегапиксельным модулем. До этого компания сотрудничала с другими поставщиками, включая Omnivision Technologies и Micron, но их решения уступали более современным технологиям Sony.

Переход к Samsung может стать значимым шагом, учитывая, что Apple использует камеры Sony уже более десятилетия.

Помимо передовых камер, iPhone 18 станет первой серией Apple, где будет использоваться процессор приложений (AP), произведенный TSMC по 2-нм техпроцессу. Эти чипы, вероятно, получат названия A20 и A20 Plus, что обеспечит еще более высокую производительность и энергоэффективность.

Официальный анонс серии iPhone 18 ожидается в сентябре 2026 года, с запуском продаж в том же месяце.

Переход на датчики изображения от Samsung может означать новый этап в эволюции камер iPhone, предлагая улучшенное качество съемки и инновационные технологии. Тем временем конкуренция между поставщиками и внутренние разработки Apple обещают продолжить поднимать планку для будущих устройств компании.