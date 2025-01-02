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Илон Маск продолжает юридическую борьбу с OpenAI, обвиняя компанию в нечестной конкуренции
Миллиардер пытается заблокировать переход создателя ChatGPT в коммерческую компанию. Его собственный стартап xAI конкурирует с OpenAI.

Илон Маск, основатель Tesla и компании xAI, продолжает наращивать юридическое давление на OpenAI, обвиняя компанию в нарушении условий ее некоммерческой структуры и антиконкурентных действиях. Спор между Маском и крупнейшими игроками в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI и его генерального директора Сэма Альтмана, грозит перерасти в долгую судебную тяжбу, которая может серьезно повлиять на будущее технологий ИИ.

В последние дни декабря Маск подал серию новых исков, обвиняя OpenAI в том, что она заблокировала потенциальным инвесторам возможность поддерживать конкурирующие стартапы, такие как xAI, компанию, созданную Маском для разработки искусственного интеллекта. В документах, поданных в федеральный суд в Северной Калифорнии, Маск утверждает, что OpenAI поставила условие: инвесторы, желающие поддержать ее, должны отказаться от инвестиций в конкурентов. Маск хочет, чтобы суд запретил OpenAI менять свою организационную структуру и привести компанию обратно к изначальной некоммерческой модели.

OpenAI, основанная в 2015 году с целью разработки искусственного интеллекта на благо человечества, с тех пор значительно изменила свою структуру. В 2018 году Маск покинул компанию после попытки взять под контроль ее развитие, а в последние годы OpenAI начала получать большие инвестиции, включая значительные средства от Microsoft. В октябре 2023 года компания объявила о привлечении $6,6 млрд нового финансирования, что увеличило ее стоимость до $157 миллиардов.

Судебный процесс Маска направлен не только на реструктуризацию OpenAI, но и на более широкую проблему: по его мнению, компания использует свою рыночную мощь для подавления конкуренции в области ИИ, особенно против его собственного стартапа xAI, который активно конкурирует с OpenAI.

«OpenAI была основана как некоммерческая организация, ориентированная на безопасность и благо человечества. Однако теперь, когда ей удобно, она намерена разорвать все эти обязательства, что является плохим сигналом для всей экосистемы», — заявил Джеффри Хинтон, один из ведущих ученых в области ИИ и лауреат Нобелевской премии, поддержавший иск Маска.

Судебный процесс также привлек внимание нескольких влиятельных инвесторов и партнеров, таких как Антонио Грасиас, генеральный директор инвестиционной компании Valor Equity Partners, и Гэвин Бейкер, управляющий партнер хедж-фонда Atreides Management. Они поддерживают обвинения Маска, утверждая, что условие о запрете инвестировать в конкурентов было широко известно среди технологических инвесторов.

В ответ на обвинения представители OpenAI утверждают, что компания не запрещала своим инвесторам поддерживать конкурирующие проекты. Джейсон Дойтром, представитель OpenAI, заявил, что инвесторам было сообщено, что они не будут иметь доступа к конфиденциальной информации компании, если будут инвестировать в конкурентов. Однако Маск и его союзники уверены, что это является частью стратегии, направленной на защиту монополии в области искусственного интеллекта.

Ситуация осложняется тем, что Маск, ставший одним из ближайших советников избранного президента Дональда Трампа, может использовать свое политическое влияние для создания новых правил в сфере ИИ, что потенциально повлияет на будущее OpenAI и всего рынка технологий.

В то время как стороны готовятся к длительному судебному процессу, ставки в этой борьбе продолжают расти. И хотя Маск в свое время был одним из основателей OpenAI, его нынешние обвинения в адрес компании ставят под вопрос будущее самой структуры OpenAI, а также целый ряд вопросов, касающихся регулирования искусственного интеллекта на глобальной арене.

#сша #искусственный интеллект #tesla #chatgpt #openai #стартап #сэм альтман #калифорния #xai #илона маск
Источник: washingtonpost.com
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