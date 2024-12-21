Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Oxygen_92
Assassin's Creed Shadows: первый ассасин из Японии и возвращение к масштабным RPG
Компания Ubisoft дала интервью, в котором подробно рассказала о Наоэ из Assassin’s Creed Shadows, рассказав о том, насколько она быстрая и способная как персонаж.

Ubisoft готовится к релизу новой части популярной франшизы — Assassin's Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года. Однако, фанаты уже разделились на два лагеря: одни с энтузиазмом ожидают новый проект, другие сомневаются, сможет ли игра оправдать ожидания.

Главной особенностью Shadows станет первый ассасин из Японии — Наоэ, персонаж в стиле «шиноби», который обладает невероятной скоростью и скрытностью. Творческий директор игры Джонатан Дюмон рассказал о её уникальных способностях в интервью для Entertainment Weekly:

"Наоэ — самый быстрый ассасин, которого мы когда-либо создавали. Она бегает очень быстро и использует множество гаджетов для сохранения скрытности. Мы хотели сделать игру, которая будет идеально соответствовать образу ниндзя-убийцы."

Кроме Наоэ, важным персонажем станет её напарник Ясукэ — первый ассасин, основанный на реальном историческом прототипе.

После успешного релиза Assassin's Creed Mirage в 2023 году, где Ubisoft сделала акцент на классической линейной механике, Shadows возвращается к формату масштабных RPG с открытым миром. Однако это решение вызвало опасения у фанатов, учитывая высокую планку, установленную играми вроде Ghost of Tsushima.

История Наоэ будет посвящена личностному росту и самопознанию. Как отметил Дюмон:

"Она начнёт свой путь, движимая местью и стремлением исполнить обещание своей семье. Но со временем Наоэ осознает, что её действия могут изменить мир, и начнет ценить общественные ценности, которым её научил отец."

Сюжетная линия также раскроет значение культового скрытого клинка, который Наоэ получает в подарок от своего отца.

Хотя сеттинг Японии был одной из самых востребованных идей среди поклонников Assassin's Creed, реакция на Shadows оказалась неоднозначной. Многие сравнивают игру с Ghost of Tsushima и сомневаются, сможет ли Ubisoft предоставить такой же глубоко проработанный мир.

#ubisoft #япония #rpg #assasins creed #ghost of thushima #assasin&#x27;s creed mirage #assasin&#x27;s creed shadows #assasin's creed mirage #assasin's creed shadows
Источник: insider-gaming.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире термоядерная электростанция будет запущена в эксплуатацию всего через несколько лет
10
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
6
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
11
Российский ПЗРК "Верба" успешно поразил беспилотник на высоте 1350 метров
+
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
7
Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
1
Самый крупный грузовой корабль водоизмещением 400 000 тонн использует энергию ветра
+
Зеленский отреагировал на предложение Путина Западу о проведении в Киеве дуэли «Орешника» с западными ПВО и ПРО
24
Средства спутниковой разведки не способны отследить момент пуска «Орешника»
+
В Indiana Jones and The Great Circle добавлена поддержка видеокарт с менее чем 8 ГБ VRAM
5
BlackRock допустила снятие ограничения на количество биткоина в 21 млн монет
1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE получил сертификат и скоро поступит в продажу
+
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
Роскомнадзор прокомментировал усиление «замедления» YouTube
18
Раскрыт список устройств Xiaomi, которые начали получать обновление HyperOS 2.0
1
Россия готовит новую сетецентрическую систему ПВО, объединяя С-400 с «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1»
1
Ещё один клиент Tesla подтвердил показатели эффективности электрических грузовиков Semi
+
Роскомнадзор планирует усилить контроль над интернет-трафиком
+
Зеленский и Путин сообщили об окончательном решении по транзиту российского газа через Украину
1
В Microsoft рассказали о преимуществах Windows 11 для геймеров по сравнению с Windows 10
3

Популярные статьи

О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
133
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
8
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
7
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
42
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
69
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
5
Рынок оперативной памяти DDR5 на конец 2024 года - цены, лучшие варианты, рекомендации
89
Десять советов, что помогут вам сэкономить деньги и купить интересные игры на распродажах в Steam
15
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
5

Сейчас обсуждают

mishgane
04:27
Занятно, не все Е6 одинаково полезны
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
Garthar
04:00
Фактически авианосец это оружие нападения, которое может доставить смертельный груз в большом количестве в любую точку мира. При этом его использование сильно дешевле использования МБР для таких целей...
Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел
Артур Галиев
03:54
Реклама блоков по цене мат.платы..
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
abdulla
03:52
Интел!! снизь цену на хреновую линейку на 30% - и всё придёт в норму. Нельзя же быть такими дебилами. Ну не получился продукт хороший - ну так выставьте соответствующую цену.
Intel выявила пять проблем, снижающих производительность процессоров Arrow Lake
Amydetaschi
03:52
То есть, говно мамонта в виде 1050ti за 18к тебя ни разу не смутило?
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
Прохор Митрич
03:52
Мдааа, человечек абсолютный профан...
Microsoft может прекратить поддержку Xbox store в случае сокращения поддержки консолей Xbox
Amydetaschi
03:50
Индиана Джонс такой себе пример, ведь там даже 4080s показывает себя неадекватно.
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
Amydetaschi
03:43
Как же так, ну вот как же так? Как же так вышло, бедные Sony, очень жаль их, крепитесь. А вот это все, виноваты зажравшиеся геймеры, то им не так, это им не так, вот же сволочи!
Спрос на PlayStation 5 Pro оказался ниже ожиданий Sony, а ритейлеры уже продают приставку в убыток
Анатолий Бир
03:30
Как 4070 super,но по мощам обещают будет как 4070ti super.
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
Анатолий Бир
03:28
Ахах,завистники минусов наставил.) У бедолаг,нищебродов так бомбит)))
Лучшие блоки питания на конец 2024-го года - хорошие варианты, начинки, замеры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем