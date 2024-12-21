Компания Ubisoft дала интервью, в котором подробно рассказала о Наоэ из Assassin’s Creed Shadows, рассказав о том, насколько она быстрая и способная как персонаж.

Ubisoft готовится к релизу новой части популярной франшизы — Assassin's Creed Shadows, которая выйдет 14 февраля 2025 года. Однако, фанаты уже разделились на два лагеря: одни с энтузиазмом ожидают новый проект, другие сомневаются, сможет ли игра оправдать ожидания.

Главной особенностью Shadows станет первый ассасин из Японии — Наоэ, персонаж в стиле «шиноби», который обладает невероятной скоростью и скрытностью. Творческий директор игры Джонатан Дюмон рассказал о её уникальных способностях в интервью для Entertainment Weekly:

"Наоэ — самый быстрый ассасин, которого мы когда-либо создавали. Она бегает очень быстро и использует множество гаджетов для сохранения скрытности. Мы хотели сделать игру, которая будет идеально соответствовать образу ниндзя-убийцы."

Кроме Наоэ, важным персонажем станет её напарник Ясукэ — первый ассасин, основанный на реальном историческом прототипе.

После успешного релиза Assassin's Creed Mirage в 2023 году, где Ubisoft сделала акцент на классической линейной механике, Shadows возвращается к формату масштабных RPG с открытым миром. Однако это решение вызвало опасения у фанатов, учитывая высокую планку, установленную играми вроде Ghost of Tsushima.

История Наоэ будет посвящена личностному росту и самопознанию. Как отметил Дюмон:

"Она начнёт свой путь, движимая местью и стремлением исполнить обещание своей семье. Но со временем Наоэ осознает, что её действия могут изменить мир, и начнет ценить общественные ценности, которым её научил отец."

Сюжетная линия также раскроет значение культового скрытого клинка, который Наоэ получает в подарок от своего отца.

Хотя сеттинг Японии был одной из самых востребованных идей среди поклонников Assassin's Creed, реакция на Shadows оказалась неоднозначной. Многие сравнивают игру с Ghost of Tsushima и сомневаются, сможет ли Ubisoft предоставить такой же глубоко проработанный мир.