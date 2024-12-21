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Oxygen_92
Swiss Re: беспилотные автомобили Waymo оказались безопаснее транспорта, управляемого людьми
На днях вышла статья, которая проанализировала безопасность беспилотных автомобилей

Беспилотные автомобили, которые когда-то считались предметом научной фантастики, становятся частью реальности. Недавно Waymo, один из лидеров в разработке автономных транспортных средств, опубликовала результаты исследования, демонстрирующие их безопасность. Совместное исследование Waymo и швейцарской перестраховочной компании Swiss Re показывает, что роботакси Waymo значительно безопаснее, чем автомобили, управляемые людьми.  

Исследование, основанное на анализе миллионов миль автономного вождения и сотен тысяч страховых исков, показало:  

  • Снижение на 88% исков о возмещении ущерба имуществу
  • Снижение на 92% исков о травмах, по сравнению с водителями-людьми.

За 25,3 миллиона миль автономного вождения Waymo зарегистрировала всего девять исков о повреждении имущества и два иска о травмах. Для сравнения, автомобили с водителями-людьми за такое же расстояние могут ожидать 78 исков о повреждении имущества и 26 исков о травмах.  

Даже в сравнении с новыми автомобилями, оснащенными передовыми системами помощи водителю (ADAS), роботакси Waymo продемонстрировали лучшую безопасность:  

  • На 86% меньше исков о повреждении имущества.  
  • На 90% меньше исков о травмах.  

Несмотря на впечатляющие результаты, данные вызывают вопросы. Исследование Waymo сравнивает условия вождения своих роботакси в контролируемых районах с ограничениями по погоде и скорости с широкими данными по всем Соединенным Штатам. Эксперты отмечают, что это создает искажение.  

В районах, где работают роботакси (с хорошими погодными условиями и умеренным трафиком), показатели безопасности могут быть иными. Вероятно, данные все равно подтвердили бы преимущество Waymo, но не с такими драматичными разрывами.  

Waymo заявляет, что продолжит улучшать свои технологии, чтобы повысить безопасность и завоевать доверие общественности. Хотя беспилотные автомобили еще далеки от повсеместного внедрения, их развитие уже показывает, что технологии способны значительно сократить количество аварий.  

#сша #наука #транспорт #исследования #роботакси #waymo #транспорт будущего
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