Это решение связано с тысячами сообщений о наблюдении дронов, происхождение которых остаётся загадкой.

Запрет действует до 17 января и касается 22 территорий, объявленных зонами с особыми соображениями безопасности, сообщает ABC7NY.

Согласно новым правилам, беспилотники не могут летать в радиусе одной морской мили от земли до высоты 400 футов в указанных районах. В официальном уведомлении для летчиков Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) подчёркивается, что правительство вправе применять смертельную силу против дронов, которые представляют непосредственную угрозу безопасности. Также операторы беспилотников могут быть задержаны и допрошены правоохранительными органами.

Первая волна ограничений была введена в конце ноября над округом Моррис и гольф-клубом Trump National в Бедминстере. Новый запрет охватывает более широкую часть Нью-Джерси, включая густонаселённые районы, такие как Джерси-Сити, Элизабет, Байонн, Харрисон и Камден.

В последние недели в Нью-Йорке жители активно обсуждают теории заговора и выражают обеспокоенность по поводу дронов, замеченных в небе. Некоторые из них были зафиксированы даже за пределами Нью-Джерси. Однако правительственные чиновники до сих пор не смогли предоставить удовлетворительных объяснений происходящему.

В совместном заявлении FAA, ФБР, Министерства внутренней безопасности и Министерства обороны утверждается, что большая часть наблюдений, вероятно, связана с «законными коммерческими дронами, любительскими устройствами, аппаратами правоохранительных органов, а также пилотируемыми самолётами, вертолётами и даже звёздами, которые ошибочно принимаются за дроны».

Несмотря на заверения властей, что дроны не представляют угрозы национальной или общественной безопасности, законодатели требуют более детальной информации и обсуждают возможность введения законов, которые упростят отслеживание и мониторинг беспилотников. Новые меры могут помочь устранить неопределённость и обеспечить безопасность в густонаселённых районах.

Пока власти проводят расследование, жители Нью-Джерси и близлежащих районов остаются в напряжении, наблюдая за развитием событий. Вопросы о происхождении таинственных дронов остаются без ответа, а временные ограничения FAA подчёркивают серьёзность ситуации. Возможно, предстоящие законодательные инициативы помогут решить проблему и внести ясность в использование беспилотных технологий.