Новый патч включает 1800+ улучшений, исправлений и доработок, которые касаются всех аспектов игры — от A-Life системы до графики и взаимодействия с объектами.

Команда разработчиков S.T.A.L.K.E.R. представила масштабное обновление, которое делает мир Зоны еще более живым и насыщенным. Новый патч включает сотни улучшений, исправлений и доработок, которые касаются всех аспектов игры — от A-Life системы до графики и взаимодействия с объектами.

Вот список основных улучшений в игре.

A-Life и поведение NPC

- Исправлены проблемы со спауном NPC за спиной игрока. Теперь Зона стала оживленнее, и NPC чаще встречаются в путешествиях.

- Увеличена дистанция, на которой игрок может видеть NPC, а также улучшена их навигация в Offline-режиме.

- NPC теперь более активно захватывают территории и сражаются с врагами, что делает геймплей динамичнее.

Искусственный интеллект

- Исправлены многочисленные проблемы с поведением мутантов и NPC, включая их взаимодействие с укрытиями и анимации атак.

- Улучшено поведение NPC в боевых ситуациях и устранены случаи, когда они застревали в анимациях или объектах.

Баланс

- Повышены награды за несколько ключевых миссий.

- Увеличен урон гаусс-пушки и переработана сложность некоторых сражений.

- Исправлены ошибки с артефактами и бесконечными купонами.

Оптимизация и производительность

- Существенно улучшена производительность в густонаселенных зонах и исправлены падения FPS на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000.

- Устранено более 200 ошибок, приводивших к вылетам и зависаниям игры.

Кат-сцены и миссии

- Улучшены анимации персонажей и исправлены проблемы с отсутствием NPC в ключевых моментах.

- Исправлено более 250 ошибок, связанных с основными миссиями, включая мягкие блокировки и невозможность выполнения задач.

Открытый мир и исследование Зоны

- Улучшена физика трупов и визуальные эффекты для пуль и крови.

- Исправлены проблемы со спауном артефактов и аномалий, а также с резкими изменениями погоды.

Инвентарь и взаимодействие

- Исправлены ошибки с экипировкой и улучшениями брони.

- Улучшена работа горячих клавиш и интерфейса в меню улучшений.

- Добавлены новые анимации для взаимодействия с объектами и оружием.





Обновление также включает десятки улучшений интерфейса, достижений, звука и локализации, делая игру более удобной и атмосферной.