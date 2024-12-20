Команда разработчиков S.T.A.L.K.E.R. представила масштабное обновление, которое делает мир Зоны еще более живым и насыщенным. Новый патч включает сотни улучшений, исправлений и доработок, которые касаются всех аспектов игры — от A-Life системы до графики и взаимодействия с объектами.
Вот список основных улучшений в игре.
A-Life и поведение NPC
- Исправлены проблемы со спауном NPC за спиной игрока. Теперь Зона стала оживленнее, и NPC чаще встречаются в путешествиях.
- Увеличена дистанция, на которой игрок может видеть NPC, а также улучшена их навигация в Offline-режиме.
- NPC теперь более активно захватывают территории и сражаются с врагами, что делает геймплей динамичнее.
Искусственный интеллект
- Исправлены многочисленные проблемы с поведением мутантов и NPC, включая их взаимодействие с укрытиями и анимации атак.
- Улучшено поведение NPC в боевых ситуациях и устранены случаи, когда они застревали в анимациях или объектах.
Баланс
- Повышены награды за несколько ключевых миссий.
- Увеличен урон гаусс-пушки и переработана сложность некоторых сражений.
- Исправлены ошибки с артефактами и бесконечными купонами.
Оптимизация и производительность
- Существенно улучшена производительность в густонаселенных зонах и исправлены падения FPS на видеокартах серии NVIDIA RTX 3000.
- Устранено более 200 ошибок, приводивших к вылетам и зависаниям игры.
Кат-сцены и миссии
- Улучшены анимации персонажей и исправлены проблемы с отсутствием NPC в ключевых моментах.
- Исправлено более 250 ошибок, связанных с основными миссиями, включая мягкие блокировки и невозможность выполнения задач.
Открытый мир и исследование Зоны
- Улучшена физика трупов и визуальные эффекты для пуль и крови.
- Исправлены проблемы со спауном артефактов и аномалий, а также с резкими изменениями погоды.
Инвентарь и взаимодействие
- Исправлены ошибки с экипировкой и улучшениями брони.
- Улучшена работа горячих клавиш и интерфейса в меню улучшений.
- Добавлены новые анимации для взаимодействия с объектами и оружием.
Обновление также включает десятки улучшений интерфейса, достижений, звука и локализации, делая игру более удобной и атмосферной.