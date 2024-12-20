Похоже владельцы не очень-то и спешат обновлять своё ПО.

В пекарне Hilligoss Bakery, расположенной в городе Браунсбург, штат Индиана, компьютеры Commodore 64, выпущенные 42 года назад, до сих пор используются в качестве кассовых аппаратов. Удивительный факт подтвердили сотрудники заведения в разговоре с журналистами портала Tom's Hardware.

Commodore 64, несмотря на солидный возраст, продолжает выполнять функции, для которых он был адаптирован, благодаря своей простоте и надежности. Компьютеры работают на языке BASIC и успешно справляются с расчетами. Это дает весомый аргумент тем, кто утверждает, что регулярные обновления техники и программного обеспечения не всегда необходимы.

Hilligoss Bakery, основанная в 1974 году, уже давно стала местной достопримечательностью, получив более 480 отзывов в Google с рейтингом 4,7 и свыше 200 отзывов в Facebook со средней оценкой 4,5. Это не только демонстрирует высокое качество их выпечки, но и подчеркивает уважение к их подходу, в том числе к использованию проверенных временем технологий.

Commodore 64, который стал самым продаваемым компьютером в истории с тиражом 17 миллионов единиц, изначально приобрели в 1980-х годах. Его доступная цена и надежность сделали модель культовой, что позволило многим пользователям называть его "хлебницей". Для тех, кто ностальгирует по ретро-технологиям, существуют современные решения для улучшения производительности Commodore 64, такие как блок расширения RAD на основе Raspberry Pi или адаптеры SD для работы с эмуляцией дисководов.

Пекарня Hilligoss Bakery, объединившая в себе вкусную выпечку и дух технологического ретро, остается ярким примером того, как можно успешно использовать старинные устройства в современном мире.