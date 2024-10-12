Южнокорейская писательница Хан Ган получила премию «за насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни».

Хан Ган известна своими романами, которые исследуют кризис патриархальной семьи, историческую память и внутренние страдания людей. В своих произведениях она поднимает вопросы, которые часто игнорируются в корейской литературе. Её книги исследуют не только личные драмы, но и социальные и исторические процессы, влияющие на жизни героев. Темы кризиса семьи, сложностей демократических институтов и традиционных гендерных ролей пронизывают многие её произведения.

На русском языке издано два самых значимых романа Хан Ган — «Вегетарианка» и «Человеческие поступки». Оба романа получили признание не только в Корее, но и за рубежом, благодаря переводам, которые передают всю глубину и многослойность её прозы.



Сюрреалистический роман «Вегетарианка (2007)», получивший Международную Букеровскую премию в 2016 году, рассказывает историю женщины, которая неожиданно отказывается от мяса после того, как её начинают мучить кошмары. Этот, казалось бы, простой выбор становится личной революцией, которая вскрывает проблемы её жизни и общества в целом. Рассказ ведётся от лица нескольких персонажей — мужа, зятя и сестры героини, — каждый из которых описывает события с собственной точки зрения. Такое построение усиливает впечатление и добавляет слоев к основным темам произведения.

«Вегетарианка» — это не только метафора объективации женщин и аллегория властных отношений, но и история внутреннего бунта и поиска себя. В романе присутствует и экологический подтекст: героиня мечтает стать растением, что добавляет дополнительный слой в обсуждение её внутренней трансформации.



Роман «Человеческие поступки» (2018) погружает читателя в события студенческих волнений 1980 года в городе Кванджу, где жестокое подавление протестов привело к гибели тысяч людей. Однако Хан Ган фокусируется не на самих событиях, а на их последствиях. Роман рассказывает о подростке, который ищет погибшего друга и в итоге сам погибает, и о его матери, пытающейся спустя годы понять произошедшее. Этот роман отражает работу Хан Ган с темой исторической памяти и её желание отойти от великих нарративов в пользу личных историй и субъективных точек зрения.

Критики отмечают, что Хан Ган намеренно отказывается от хронологической последовательности и линейного повествования, чтобы подчеркнуть, что история каждого человека уникальна, а трагедия не может быть сведена к единой объективной истине.



Хан Ган начала свою карьеру как поэт, но вскоре переключилась на прозу и стала автором 18 книг, переведённых на множество языков, включая английский, немецкий и французский. В своих романах она поднимает темы, которые вызывают глубокий резонанс среди читателей не только в Южной Корее, но и по всему миру. Её тексты демонстрируют, что проблемы корейского общества — это не уникальные культурные явления, а часть глобальной повестки, которая затрагивает все аспекты человеческой жизни.

Хан Ган также исследует влияние экономического подъёма Южной Кореи на общество, показывая, что материальный успех не смог решить проблемы кризиса семьи и освобождения женщины от жёстких традиционных гендерных ролей.

Её роман «Уроки греческого», получивший премию Медичи, продолжает исследование тем исторической травмы и внутреннего кризиса. Потеряв способность говорить, главная героиня начинает изучать древнегреческий язык, что становится для неё своеобразной терапией. Взаимодействие с прошлым и языком первых историков, таких как Геродот, позволяет героине заново осмыслить свой опыт и найти внутренние ресурсы для исцеления.



Творчество Хан Ган уникально тем, что оно одновременно глубоко личное и в то же время универсальное. Её работы вызывают отклик у читателей с различным культурным и социальным бэкграундом. Хан Ган исследует, как общество реагирует на перемены, и показывает, что страх перед новым всегда сопровождается сопротивлением, будь то в политике, семейных отношениях или памяти о прошлом. Нобелевская премия по литературе за 2024 год не только подчёркивает её литературные заслуги, но и подтверждает важность её вклада в мировую культуру.