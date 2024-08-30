Токен популярной Telegram-игры Hamster Kombat будет добавлен на биржу OKX, что совпадает по дате с запланированным аирдропом.

30 августа OKX объявила о предстоящем добавлении токена HMSTR на свой спотовый рынок, что совпадет с запуском генерации собственного токена проекта. Ожидается, что в ближайшее время будут раскрыты дополнительные подробности о доступных торговых парах.



OKX, занимающая четвертое место среди крупнейших криптовалютных бирж по 24-часовому объему торгов по данным CoinGecko, станет ключевой платформой для этого долгожданного листинга. В рамках подготовки к запуску, биржа организует несколько кампаний по повышению вовлечённости пользователей и создала страницу с обратным отсчетом, чтобы подогреть интерес к листингу.



Ранее OKX уже добавляла HMSTR в качестве первого токена на свою платформу премаркет-фьючерсов, которая была запущена в прошлом месяце. Биржа предоставила пользователям возможность торговать с кредитным плечом 2x, чтобы воспользоваться ажиотажем вокруг нового токена.



28 августа команда Hamster Kombat подтвердила предстоящее распределение токенов среди пользователей после нескольких переносов мероприятия с момента его анонса в июле.



Согласно токеномике проекта, 60% общего предложения токенов выделено для пользователей, что может создать значительное давление на цену после начала торгов, как это произошло с токеном Notcoin, цена которого резко снизилась после листинга на спотовом рынке.



Hamster Kombat, который на данный момент привлек более 50 миллионов пользователей, рекламирует предстоящий аирдроп как «крупнейшее распределение токенов в истории криптовалют». Однако криптосообщество выражает обеспокоенность по поводу того, как игра-симулятор планирует поддерживать высокий уровень вовлеченности пользователей после завершения аирдропа.