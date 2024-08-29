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Oxygen_92
Акции Nvidia падают, несмотря на рекордные продажи и бум искусственного интеллекта
Но не смотря на колебания, компания всё равно остаётся одной из самых успешных в своей отрасли

Акции компании Nvidia, лидера в производстве чипов для искусственного интеллекта, неожиданно упали, несмотря на сообщение о рекордных доходах за последний квартал. Компания объявила о выручке в размере 30 миллиардов долларов США за трехмесячный период, превысив ожидания аналитиков. Однако, несмотря на этот впечатляющий рост, акции Nvidia упали на 6% в ходе внебиржевых торгов в Нью-Йорке в среду и продолжили падение на 2% в начале торгов в четверг.

Аналитики прогнозировали выручку в размере 28,7 миллиардов долларов за квартал, завершившийся 28 июля. Nvidia превзошла этот прогноз, увеличив доход на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на превосходные результаты, рынок начинает проявлять беспокойство по поводу замедления темпов роста компании.

Мэтт Бритцман, старший аналитик акций в Hargreaves Lansdown, заявил: «Сейчас речь идет не только о том, чтобы превзойти прогнозы. Рынки ожидают, что они будут разбиты, и именно масштаб сегодняшнего успеха, похоже, немного разочаровал».

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, представляя последние результаты, подчеркнул, что генеративный ИИ «произведет революцию в каждой отрасли». Однако, по мнению Саймона Френча, главы отдела исследований в Panmure Liberum, высокие ожидания рынка требуют сохранения столь же впечатляющих темпов роста, что становится всё сложнее для Nvidia.

Среди факторов, повлиявших на снижение стоимости акций, называются задержки в производстве нового поколения чипов Blackwell, которые могут оказать давление на позиции компании. Несмотря на это, Nvidia продолжает удерживать лидерство на рынке ИИ-чипов, обладая широкой программной экосистемой и продуктами, используемыми клиентами на протяжении десятилетий.

Элвин Нгуен, старший аналитик Forrester, отметил, что Nvidia и её генеральный директор стали «лицом ИИ». Однако он также подчеркнул, что успех компании во многом зависит от оправдания ожиданий, связанных с развитием ИИ, на который вложены миллиарды долларов. По его словам, хотя у Nvidia есть значительное преимущество первопроходца, конкуренты, такие как Intel, могут начать «откусывать» долю рынка компании, если смогут предложить лучший продукт, хотя на это потребуется время.

Сейчас акции Nvidia остаются примерно на 150% выше с начала 2024 года, что делает её одной из наиболее успешных компаний на рынке США, несмотря на текущие колебания цен на акции.

#nvidia #сша #искусственный интеллект #акции #рынок
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