Какие ещё детали раскроются пока этот конфликт продолжается?

Основатели OpenAI опубликовали резкий ответ на иск Илона Маска, в котором утверждается, что в 2017 году миллиардер стремился получить абсолютный контроль над стартапом. Gizmodo предоставляет детали данного конфликта.



Известно, что Илон Маск был соучредителем OpenAI, но согласно опубликованным электронным письмам, его амбиции в отношении компании были далеки от изначальной миссии. С самого начала Маск стремился сделать стартап менее открытым и более прибыльным, домогаясь мажоритарного капитала и полного контроля.



"Илон хотел мажоритарного капитала, начального контроля над советом директоров и быть генеральным директором. В середине этих дискуссий он прекратил финансирование" - заявили представители OpenAI.



В 2016 году Маск знал о планах OpenAI привлечь капитал и стать менее открытым. Он даже предложил объединить стартап с Tesla, ссылаясь на необходимость финансирования миллиардов долларов для конкуренции с Google. Однако, когда совет директоров отклонил предложение, Маск отказался финансировать компанию и покинул ее, заявив, что у OpenAI нет шансов на успех.



Основатели OpenAI в ответе подчеркнули, что слово "открытый" в названии компании никогда не означало открытый код. Внутренние документы показывают, что Маск был в курсе этого и даже пытался использовать открытые модели искусственного интеллекта как тактику вербовки.



Ответ на иск также подписан главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером, чей статус в компании был неясен после движения за увольнение генерального директора Сэма Альтмана в ноябре 2023 года.



В сообщении также отмечается, что ChatGPT, разработанный OpenAI, достиг более 100 млн ежедневных активных пользователей. Это свидетельствует о широком использовании бесплатной версии чатбота, что подчеркивает его популярность.



Таким образом, конфликт между Илоном Маском и OpenAI продолжает развиваться, раскрывая детали прошлых событий и позицию сторон в данном споре.