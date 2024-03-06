Амбициозный проект, который планируют осуществить к 2028 году.

У побережья Италии, в Ионическом море, в ближайшем будущем появится удивительное архитектурное чудо – гибридная плавучая солнечная и ветряная электростанция. Под названием "Корильяно", проект мощностью 540 МВт разрабатывается совместно голландско-норвежской оффшорной компанией SolarDuck, итальянским инвестиционным фондом Arrow Capital и итальянским разработчиком New Developments.

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SolarDuck, являющаяся дочерней компанией Damen Shipyards в Нидерландах, представила инновационные плавучие солнечные платформы, созданные с использованием морского алюминия. Эти конструкции, расположенные на высоте 10 футов (3 метра) над водой, предназначены для сопротивления сильным морским волнам, а их высота помогает предотвратить отложение соли на солнечных батареях.



Гибридная станция включит в себя 420 МВт морской ветровой энергии и 120 МВт плавучей солнечной энергии. Она будет оснащена 28 плавучими ветряными турбинами, хотя компания SolarDuck не раскрыла информацию о производителе этих турбин. Проект ориентирован на запуск в 2028 году.



Перед этим SolarDuck запускает пилотный проект мощностью 5 МВт в Северном море совместно с энергетической компанией RWE. Компания также получила финансирование в размере 15 миллионов евро для установки первой морской плавучей ветряной электростанции в Японии.



Этот проект является важным шагом в развитии возобновляемых источников энергии в мировом масштабе и подчеркивает ведущую роль Италии в области инновационных решений для устойчивого будущего.