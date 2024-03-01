На рынке электромобилей наблюдается спад

В мире электромобилей зафиксировано некоторое замедление, и влияние этого тренда ощущают стартапы, которые были когда-то "горячими". Акции компаний, таких как Rivian и Lucid, снизились более чем на 90% по сравнению с предыдущими пиками.



На прошлой неделе немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил о пятилетней отсрочке реализации своих планов по электрификации. В это же время Ford сообщил о двузначном снижении продаж электромобилей в январе, Toyota уделяет основное внимание гибридной линейке, а технологический гигант Apple отказался от своего проекта электромобиля.



Хотя продажи электромобилей все еще растут (на 31% в прошлом году), темпы изменений, кажется, замедлились. Это связано с приближением к так называемой "пропасти" на кривой внедрения новой технологии, когда продукт переходит от первых последователей к мейнстриму, отмечает издание Chartr.



Для стартапов, которым требуется привлечение нового капитала и инвесторов для масштабирования, замедление в развитии электромобильного сегмента становится серьезным препятствием. Rivian, например, объявила об отсутствии планов на увеличение производства в текущем году и сокращает штат сотрудников на 10%. Lucid снизила цены на свои роскошные электромобили трижды за последние 7 месяцев и теперь ожидает выпустить всего 9000 автомобилей в этом году.



Опасения потребителей по поводу запаса хода, стоимости электромобилей (средняя цена составляет не менее 55 тысяч долларов) и тревоги относительно состояния зарядной инфраструктуры создают сложности для индустрии электромобилей, что может привести к более медленному развитию в этом сегменте в текущем году.