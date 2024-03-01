Соответствующие жалобы подали организации по защите прав потребителей в восьми странах ЕС.

В восьми странах Евросоюза организации по защите прав потребителей подали жалобы в национальные органы защиты данных против компании Meta*. Они утверждают, что гигант социальных сетей незаконно собирает данные пользователей, подписанных на платные подписки, для использования на платформе Facebook** без отображения рекламы. Эти обвинения основаны на том, что такая модель подписки не соответствует принципам общего регламента защиты данных ЕС (GDPR).



Организации защиты прав потребителей из Чехии, Дании, Греции, Франции, Норвегии, Словакии, Словении и Испании, входящие в общеевропейскую потребительскую организацию BEUC, высказались против предложения Meta* о подписке. Заместитель генерального директора BEUC Урсула Пахл назвала это предложение лишь попыткой законодательного легализирования существующей модели сбора данных и выразила мнение, что "предложение Meta* для потребителей — это дым и зеркала, чтобы скрыть то, что по своей сути является тем самым старым накоплением всяческой конфиденциальной информации о жизни людей, которую потом монетизирует с помощью своей инвазивной рекламной модели".



Представитель Meta* в своем комментарии заявил, что компания "чрезвычайно серьезно относится к своим регулятивным обязательствам и уверена, что ее подход соответствует GDPR".



Осенью прошлого года Meta* предложила подписку с ежемесячной платой на Facebook** и Instagram** без отображения рекламы. Этот шаг был ответом на давление европейских регуляторов, которые выступают против использования данных пользователей для таргетинга рекламы без их согласия.



1 ноября 2023 года Европейский совет по защите данных (EDPB) одобрил запрет на сбор персональных данных пользователей платформ Meta* с рекламной целью во всех странах Евросоюза, следуя примеру, установленному ранее Норвегией.

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* Meta Platforms, а также принадлежащие ей Facebook** и Instagram**: признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена;

**запрещены в России