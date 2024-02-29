Такая инициатива прозвучала на заседании комитета по свободе слова

В среду, 28 февраля, по инициативе парламентского Комитета по свободе слова состоялся круглый стол, посвященный обсуждению деятельности журналистов в Украине, а также приложения Telegram. В ходе мероприятия обсуждались вопросы вреда ресурса и возможных путей блокировки.

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Информация о неодобрении функционирования Telegram в Украине появилась на официальном сайте Верховной Рады, где опубликован отчет заседания. Участники круглого стола выразили убеждение в том, что необходимо искать способы ограничения деятельности Telegram в стране, считая приложение опасным для государства.

Председатель правления общественной организации "Интерньюз-Украина" Константин Квурт и директор общественной организации "Институт массовой информации" Оксана Романюк высказали свою позицию относительно Telegram. Квурт назвал Telegram "неприятельской платформой" и выразил удивление тем, что государство не противостоит ей, а даже поощряет использование.

Ранее глава Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если будут приняты решения о блокировании Telegram, он лично этим приложением пользоваться не будет. Однако в настоящее время Telegram остается доступным. Подоляк подчеркнул необходимость большей прозрачности в Telegram-каналах, отметив важность общедоступной информации о владельцах и редакциях этих каналов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов давно выступает за блокировку Telegram, считая его опасным приложением.

Несмотря на ряд мнений о блокировке Telegram, представитель Департамента киберполиции высказал мнение, что важнее создание качественного контента в Telegram, чем его блокировка. Технические, юридические и социальные аспекты блокировки Telegram могут оказаться сложными, и такие реформы считаются непрактичными в настоящее время.

В своих заявлениях украинские чиновники подчеркивают важность борьбы с возможными угрозами национальной безопасности, и блокировка Telegram рассматривается как один из вариантов противодействия этим угрозам.