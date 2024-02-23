Такие аккумуляторы будут более доступными и экологичными.

Команда исследователей из Университета Фудань в Шанхае, совершила значительный шаг вперед в области энергетики, представив новый тип батареи, который может революционизировать наш образ жизни. Этот инновационный аккумулятор не только обещает быть более доступным, но и экологичным, открывая перспективы для устойчивых энергетических решений.

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Опубликованные в престижном журнале Nature результаты исследования показывают, что кальциевые батареи могут выдерживать 700 циклов зарядки-разрядки при комнатной температуре без утраты эффективности. Это существенный прорыв для данного типа аккумуляторов, известных своей безопасностью и стабильной работой.



Одним из ключевых преимуществ новой технологии является использование кальция вместо лития, что делает батареи более доступными. В отличие от распространенных литий-ионных батарей, кальциевые не требуют редких или дорогостоящих материалов, таких как никель, кобальт и марганец. Вместо этого, углерод используется в качестве катодного материала, что существенно снижает затраты и негативное воздействие на окружающую среду.



Спрос на литий стремительно растет в связи с ростом интереса к электротранспорту и возобновляемой энергии. Эксперты предупреждают о возможном дефиците лития. В этом контексте кальциевые батареи представляют собой прекрасную альтернативу. Они обеспечивают высокую теоретическую плотность энергии и получают кислород из воздуха, что устраняет необходимость хранения внутри батареи, являющейся ограничивающим фактором в развитии подобных технологий.



Успех команды ученых из Университета Фудань заключается в создании нового жидкого электролита, который эффективно взаимодействует с электродами батареи, предотвращая кальциевые реакции, способные уменьшить емкость аккумулятора. Этот электролит обеспечивает безопасность батареи и эффективно производит ионы при комнатной температуре.



Хотя продолжительность жизни новых батарей еще предстоит установить в сравнении с литий-ионными элементами, их потенциал для использования в портативной электронике и носимых устройствах вызывает большой интерес. Кроме того, возможность интеграции этих батарей в гибкий текстиль открывает новые перспективы для инноваций в сфере носимых технологий.