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Oxygen_92
Intel собирается выпускать чипы для конкурентов, включая AMD
Компания готова делиться своими технологиями с конкурентами

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Пэт Гелсингер, генеральный директор Intel, заявил о готовности компании производить чипы для своих конкурентов, включая давнего конкурента AMD. Во время сессии вопросов и ответов на мероприятии Intel IFS Direct Connect 2024 Гелсингер подчеркнул цель Intel Foundry стать «литейной для всего мира» и пояснил, что будет четкое разделение между продуктами Intel и литейным подразделением.

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Intel Foundry планирует предложить свои технологические узлы вместе с полным набором интеллектуальной собственности (IP) внешним клиентам. Это включает в себя передовые упаковочные технологии. Этот шаг поднимает вопросы о потенциальной конкуренции Intel с компаниями, вооруженными собственными технологиями. Гелсингер ответил на эту проблему, подчеркнув разделение между продукцией Intel и литейным производством. Он подчеркнул необходимость создания отдельного юридического лица для Intel Foundry и обязательство предоставлять отдельные финансовые отчеты.

Отвечая на вопрос о том, как Intel планирует действовать в ситуациях, когда конкуренты используют ее собственную технологию, Гелсингер заявил: «Мы хотим быть литейной для всего мира, и если мы собираемся стать литейной мастерской Запада в больших масштабах, мы можем не делать различий в том, кто в этом участвует». Он выразил желание работать с такими конкурентами, как Nvidia, Qualcomm, Google, Microsoft и даже AMD.

Гельсингер подчеркнул, что Intel Foundry стремится использовать передовые технологии и интеллектуальную собственность Intel на благо широкого круга клиентов по всему миру. Он упомянул, что некоторые инновации, такие как конструкция Clearwater Forest, первоначально разработанная командой Xeon, станут дополнительным преимуществом для команды литейщиков.

Этот шаг Intel сигнализирует о значительном изменении стратегии, открывая двери конкурентам и стремясь стать глобальным производителем. Обязательство Гелсингера обслуживать всех клиентов, независимо от конкуренции, согласуется с целью Intel вернуть себе лидерство в области технологических узлов над TSMC, причем улучшения ожидаются в следующем году.

Это объявление отражает более широкую стратегию Intel под руководством Гелсингера, демонстрируя готовность сотрудничать с конкурентами в отрасли, где партнерские отношения и общие технологии, становятся все более распространенными.

#amd #intel #nvidia #microsoft #google #qualcomm #arm
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