Исследователи представили платформу A-SOiD с открытым исходным кодом для анализа и предсказания поведения по видео

Группа ученых из Университета Карнеги-Меллона, Университетской больницы Бонна и Университета Бонна разработала открытую платформу A-SOiD, способную изучать и прогнозировать поведение по видео. Исследование, опубликованное в Nature Methods, подчеркивает применимость этой технологии для изучения разнообразных типов поведения у животных и людей.

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В отличие от многих искусственных интеллектов, A-SOiD не является черным ящиком. Ученые научили программу заново оценивать свои ошибки и устранять предубеждения, фокусируясь на более слабых убеждениях. Такой метод сбалансированного обучения делает A-SOiD менее подверженным типичным предвзятым суждениям, что часто встречается в других системах искусственного интеллекта.

При обучении A-SOiD сосредотачиваться на неопределенностях алгоритма, он становится точным и способным к классифицированию даже тонких различий в поведении. Отличительной особенностью платформы является ее доступность: она может работать на обычном компьютере и доступна в виде исходного кода на GitHub.

Инновационная разработка, предоставляя возможности для точного анализа поведения по видео, может быть применена в различных областях, от исследований нейронауки до анализа финансовых рынков и землетрясений. Ученые выражают надежду, что A-SOiD станет ценным инструментом для исследователей по всему миру, внедряющих его в различные дисциплины и направления исследований.