Известно, что цена этого смартфона будет ниже 200$

В свете предстоящего выпуска флагманской серии Galaxy S24, компания Samsung также готовит новое дополнение к своей линейке бюджетных устройств Galaxy F. Инсайдеры уже делятся подробностями о предстоящей модели Galaxy F15, предвосхищая ее потенциальный успех на рынке.

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Две ключевые особенности новинки привлекают внимание: выдающаяся автономность и поддержка программного обеспечения. Известно, что устройство получит аккумулятор емкостью 6000 мАч, что обещает сделать его настоящим монстром в плане времени автономной работы.

Ожидается, что Galaxy F15 получит поддержку обновлений Android на протяжении четырех лет, что является весьма внушительным достижением для смартфона с ценой ниже $200.

Согласно данным бенчмарка Geekbench, устройство будет оборудовано процессором MediaTek Dimensity 6100+ и 4 ГБ оперативной памяти, что призвано обеспечить казуальное гейминговое и стабильное функционирование операционной системы.

Смартфон Galaxy F15 также будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и 50-мегапиксельной камерой. Подробности о других характеристиках пока остаются под завесой тайны.

Инсайдеры предполагают, что цена Galaxy F15 не сильно отличится от предыдущей модели, Galaxy F14. Если эти ожидания сбудутся, базовая версия смартфона будет оценена в $160. Дата релиза пока не подтверждена, но ожидается, что аксессуары к устройству будут представлены в ближайший месяц.