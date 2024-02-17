OpenAI продолжает оставаться в центре внимания как один из ведущих инноваторов в области искусственного интеллекта, несмотря на прошлогодние трудности.

OpenAI, одна из ведущих компаний в области искусственного интеллекта, завершила соглашение, которое поднимает ее оценку до внушительных $80 млрд, почти втрое больше, чем 10 месяцев назад, сообщает The New York Times.



По данным источников, OpenAI продаст свои акции в рамках тендерного предложения, проводимого венчурной фирмой Thrive Capital. Это соглашение предоставляет сотрудникам возможность обменять свои доли в компании на наличные деньги, избегая традиционного раунда финансирования.



На данный момент OpenAI является одним из самых дорогих технологических стартапов в мире, уступая только ByteDance и SpaceX, согласно данным CB Insights.



Сделка была заключена в начале 2023 года с участием венчурных фирм Thrive Capital, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz и K2 Global, оценив компанию примерно в $29 млрд. Однако, согласно последней сделке, оценка OpenAI выросла до впечатляющих $80 млрд.



Это событие приходится на критический момент для OpenAI, предоставляя компании важный вотум доверия после недавнего увольнения исполнительного директора, Сэма Альтмана, в ноябре 2023 года. Увольнение вызвало хаос и угрозы ухода сотрудников в знак солидарности с Альтманом. Впоследствии его восстановили на должности генерального директора, а несколько членов правления подали в отставку.



По информации, OpenAI сейчас проводит внутреннее расследование событий, связанных с увольнением Альтмана, и результаты ожидаются в начале этого года.



Инвестиции в области искусственного интеллекта активно развиваются, привлекая внимание крупных технологических гигантов. В январе прошлого года Microsoft вложила $10 млрд в OpenAI, увеличив свои общие инвестиции в стартап до $13 млрд. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других компаниях, таких как Anthropic, Cohere и Inflection AI, которые привлекли солидные суммы от таких игроков рынка, как Google, Amazon и бывшие руководители Google.



OpenAI продолжает оставаться в центре внимания как один из ведущих инноваторов в области искусственного интеллекта, несмотря на прошлогодние трудности.