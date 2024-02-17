Впервые в тканях тела тихоокеанских моржей были обнаружены крошечные кусочки пластика, застрявшие в мышцах, жире и печени животных.

В научном эксперименте, проведенном Ларой Хорстманн, профессором морской биологии Аляскинского института Фэрбенкса, было обнаружено, что микроскопические фрагменты пластика, преимущественно в виде волокон, застревают в мышечной ткани, жировых отложениях и печени морских животных.

реклама

Полученные данные позволяют лучше понять, как наличие таких частиц в естественной среде влияет на организм морских животных. Исследование, проведенное на тканях пяти моржей, предоставленных охотниками в разных регионах Аляски, показало, что микропластик задерживался в мышцах, жире и печени каждого из пяти морских млекопитающих.

Это открытие подчеркивает нарастающую проблему загрязнения пластиком мировых океанов, которая затрагивает любой уголок нашей планеты. Анализ также показал, что моржи, которые в основном питаются моллюсками и улитками на дне океана, потребляют больше всего пластика из-за своего типа питания. Это подтверждается исследованиями на других видах морских млекопитающих, таких как тюлени, у которых также было обнаружено наличие микропластика в тканях тела.Пока неизвестно, как именно пластик влияет на организм морских млекопитающих. Планируются дополнительные эксперименты, чтобы подробнее изучить этот процесс. Ученые также намерены проанализировать, зависит ли содержание микорпластика в организме от таких факторов как возраст и пол.

Это важно не только для понимания влияния микропластика на организм животных, но и на то, как воспрепятствовать дальнейшему пластиковому загрязнению океанов.