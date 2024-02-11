Стоит ли ожидать блэкаут 12 февраля?

Сильная солнечная вспышка, классифицированная как X3.3, произошла 10 февраля и вызвала отключения радиосвязи в Южной Америке, Африке и Южной Атлантике, сообщает британский таблоид The Sun. Научные данные, на которые ссылается издание, предполагают, что это явление привело к умеренному отключению радиосвязи в указанных регионах.

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Однако стоит отметить, что согласно данным NASA, солнечные бури указанной интенсивности не затронули Землю ни в тот день, ни несколько дней до этого, ни даже в декабре прошлого года. Вспышка произошла в районе солнечного пятна AR3576, но выброс коронарной массы из этого пятна был направлен в другую сторону.

Солнечные вспышки X-класса представляют собой явление интенсивных выбросов радиации. Тем не менее на этот раз выброс был направлен в сторону, обратную Земле, и солнечная буря на планете была слабой.

Специалисты Meteoagent прогнозируют ближайшую солнечную бурю на 12 февраля, оценивая ее умеренной по 9-балльной шкале, всего в 4 балла.

Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, могут оказать влияние на электронику и инфраструктуру Земли. Они могут вызывать сбои в работе электросетей, телефонии, спутниковой связи и навигационных систем. Полярные сияния, которые можно увидеть на полюсах планеты, также связаны с геомагнитной активностью.

Кстати, самая крупная геомагнитная буря в истории произошла в 1859 году, нанеся серьезный ущерб телеграфной связи. Современные технологии, проникшие в различные сферы жизни, делают возможные сбои от подобных явлений более критичными и рискованными для общества.