Ещё один удобный инструмент для создания изображений высокого качества

Google заявила о запуске ImageFX, инновационного инструмента, созданного на основе Imagen 2 - передовой модели преобразования текста в изображение от Google DeepMind. ImageFX обещает пользователям изображения выдающегося качества, предоставляя мощный и безопасный интерфейс для мгновенного создания впечатляющих визуальных композиций.

ImageFX – это не просто инструмент, это креативный компаньон в ваших творческих экспериментах. Labs Google разработали быстрый интерфейс с "выразительными фишками", позволяющими пользователям легко экспериментировать с различными стилями и идеями, всего лишь предоставив текстовые подсказки. Ранние тестирования в Labs Google показали, что творчество становится еще увлекательнее и доступнее для широкой аудитории.

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MusicFX, предыдущий хит от Google в области генеративного искусственного интеллекта, также получил обновление. Теперь есть возможность создавать музыкальные шедевры продолжительностью до 70 секунд и музыкальные циклы, изучать подсказки и делиться своими творениями с друзьями. Более 10 миллионов треков уже были созданы пользователями, а благодаря улучшениям в базовой модели MusicLM, был достигнут новый уровень качества звучания и скорости создания музыки.

В прошлом году Google совместно с художником Лупе Фиаско представили TextFX, генеративный эксперимент с искусственным интеллектом для тех, кто работает с текстами. Обновление этого инструмента сделало его еще более удобным в использовании, обеспечивая простое взаимодействие с пользователем и навигацию.

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Команда Google также обратила особое внимание на вопросы конфиденциальности. Все изображения, созданные с помощью ImageFX, и каждый музыкальный трек из MusicFX маркируются SynthID - инструментом, разработанным Google DeepMind. Эти цифровые водяные знаки, невидимые для человеческого глаза и уха, служат гарантией идентификации и защиты авторских прав. Кроме того, ImageFX добавляет метаданные IPTC к каждому изображению, предоставляя пользователям больше информации и уверенности в том, что их творения защищены.

