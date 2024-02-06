Посадочный модуль Nova-C может стать первым частным космическим аппаратом, успешно совершившим посадку на Луне.

Американская компания Intuitive Machines подходит к историческому моменту в исследовании Луны с использованием своего посадочного модуля Nova-C. Как сообщается, модуль успешно внедрен в обтекатель ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX 31 января. Запуск ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на ближайшие дни, что станет важным этапом в лунной миссии Intuitive Machines.

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Именуемый "Одиссей", посадочный модуль Nova-C станет первым частным аппаратом в истории, успешно совершившим посадку на Луне. Ожидается, что это произойдет 22 февраля в рамках миссии Intuitive Machines с кодовым именем IM-1. Выбранной точкой для приземления стал регион около кратера Малаперт, который находится недалеко от Южного полюса Луны и является потенциальным источником значительных запасов водяного льда.

На борту посадочного модуля "Одиссей" размещены шесть передовых инструментов от NASA, предназначенных для тщательного исследования Луны и сбора ценных данных. Среди этих инструментов – камера, предназначенная для фиксации выбросов пыли, возникающих в результате посадки, лазерный датчик для точного отслеживания процесса спуска и приземления, а также датчик для измерения оставшегося топлива, что поможет более эффективно управлять его запасами в будущих космических миссиях.

Миссия IM-1 становится ключевым этапом в рамках программы Artemis, целью которой является возвращение астронавтов NASA на поверхность Луны. Согласно планам, пилотируемые миссии запланированы на осень 2026 года. Важным компонентом этой миссии является посадочный модуль Nova-C, который также транспортирует шесть коммерческих грузов для различных заказчиков компании Intuitive Machines.

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Этот момент приобретает особую важность в контексте неудачной посадки модуля Peregrine от компании Astrobotic. Несмотря на то, что он был отправлен на Луну 8 января, из-за аварии не удалось успешно приземлиться, и он вернулся на Землю 19 января. В отличие от этой неудачи, японский посадочный модуль SLIM, который приземлился на Луну 19 января, столкнулся с проблемами электропитания, но позднее был успешно восстановлен 29 января, продемонстрировав инновационную технологию точной посадки на Луне.