Компания Google, судя по последним данным, близка к запуску светлой темы для Android Auto.

Современные смартфоны давно умеют автоматически переключать темы оформления в зависимости от времени суток, но в Android Auto ситуация была иной. В 2019 году Google убрал светлую тему, оставив только тёмный режим. Однако в последние годы появились признаки её возвращения: первые намёки обнаружились пару лет назад, а новые доказательства — в начале мая и конце прошлого месяца. Теперь стало ясно, что Google завершает работу над системной светлой темой для Android Auto.

Энтузиаст AssembleDebug, изучая код версии 14.7.152544 приложения Android Auto, обнаружил скрытую настройку светлой темы. После активации в меню Настройки > Дисплей появился раздел Тема с вариантами: Авто, Светлая и Тёмная. Новый параметр заменяет старую опцию Дневной/ночной режим карт, хотя окончательный вид обновления пока неизвестен.

Сейчас в Android Auto только навигация Google Maps поддерживает переключение между темами, тогда как остальной интерфейс остаётся тёмным. Это изменение пользователи ждали давно. Хотя ожидалось, что Google представит новую функцию на I/O 2025, этого не произошло. Однако, судя по готовым, но скрытым элементам в последней версии приложения, релиз не за горами.

Помимо темы, Google готовит и другие обновления для Android Auto. Недавно стало известно о планах по поддержке новых категорий приложений, включая браузеры и видео-сервисы, но они потребуют Android 16 и совместимых автомобилей. Также вскоре на платформе появятся сторонние погодные приложения — их бета-тестирование уже завершено.