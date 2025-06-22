Подтверждена принадлежность черепа человека-дракона из Китая к денисовскому периоду.

Череп, известный как «Человек-дракон», обнаруженный в китайском Харбине, оказался связан с денисовцами — загадочной древней группой людей, впервые идентифицированной в 2010 году. Его нашел рабочий во время строительства моста в период японской оккупации, после чего спрятал в колодце. Там он оставался вплоть до смерти рабочего в 2018 году, после чего его семья передала находку Университету Хэбэй GEO. Благодаря отличной сохранности черепа ученые смогли проанализировать ДНК и белки из зубного налета, что раньше было сложной задачей из-за плохой сохранности генетического материала.

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Исследователи изучили ДНК из зубного камня и белки из каменистой кости, сравнив их с образцами денисовцев из Тибета, Тайваня и Сибири. Результаты совпали, подтвердив, что человек-дракон принадлежит к денисовской линии. Это наиболее полный череп денисовца из когда-либо найденных, его возраст оценивается примерно в 146 000 лет.

Массивные надбровные дуги, крупный мозг и широкие глазницы делают его схожим как с современными людьми, так и с неандертальцами. Череп принадлежал крепкому мужчине, адаптированному к холодному климату, что указывает на широкое распространение денисовцев в Азии в среднем плейстоцене.