Если вы установили бета-версию iOS 26 для разработчиков, вы, вероятно, испытываете больше сбоев, чем обычно. Несколько пользователей сообщили о зависаниях и проблемах со стабильностью.

Установка первой бета-версии iOS 26 для разработчиков может показаться заманчивой, если вы хотите первым испытать новинки системы. Однако многие пользователи уже сообщают о серьёзных проблемах после обновления.

Полные зависания, неотзывчивый экран и сбои при попытке выключить устройство — лишь некоторые из обнаруженных ошибок. Поэтому, если вы планируете установить эту версию, стоит заранее понимать, на что идёте.

Важно помнить, что бета-версии для разработчиков не предназначены для повседневного использования. Они выпускаются, чтобы программисты и эксперты могли тестировать новые функции, выявлять баги и адаптироваться к будущим изменениям. Именно поэтому такие сборки часто отличаются нестабильностью, проблемами совместимости и, главное, серьёзным снижением автономности.

На этот раз бета iOS 26 принесла с собой особенно раздражающие сбои. Некоторые пользователи столкнулись с тем, что их устройства работают некорректно или вовсе перестают реагировать. В соцсетях появляются сообщения о невозможности свайпать домашний экран, закрывать приложения или даже выключить телефон. Ситуация крайне неприятная, особенно если iPhone нужен для работы, общения или обычного использования.

Если вы уже установили эту бета-версию и столкнулись с подобными проблемами, вариантов немного. Возврат к стабильной версии, например iOS 18.5, технически возможен, но требует полного сброса устройства, а значит — потери всех данных, если предварительно не была сделана резервная копия.

Если iPhone завис или экран не реагирует, попробуйте зажать кнопки питания и громкости на несколько секунд — это может вернуть контроль над устройством. Конечно, это не окончательное исправление, но поможет пережить период до выхода обновления, устраняющего ошибки.

Apple планирует выпустить публичную бета-версию iOS 26 в июле — она обычно стабильнее, чем версия для разработчиков, так как включает первые исправления на основе отзывов тестировщиков.

Официальный релиз iOS 26 не за горами, и со временем выйдут более стабильные сборки. Если не хотите рисковать, лучше дождаться финальной версии, которая появится осенью. Это сэкономит вам время, нервы и избавит от неожиданных проблем.