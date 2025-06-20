Starship 36 готовился к своему 10-му испытательному полету, когда ракета загорелась.

Корабль Starship 36 готовился к десятому испытательному полёту на Starbase, космодроме SpaceX на южной окраине Техаса, когда вечером в среду произошёл инцидент. Во время процедур перед стартом, около 23:00 по местному времени, ракета взорвалась, превратившись в гигантский огненный шар.

Изображение: NASASpaceFlight

Компания охарактеризовала происшествие как «крупную аномалию». В заявлении SpaceX добавили: «В течение всей операции вокруг площадки поддерживалась безопасная зона отчуждения, все сотрудники в безопасности и находятся на своих местах. Наша команда на Starbase активно работает над обеспечением безопасности испытательного полигона и прилегающей территории совместно с местными властями. Для жителей близлежащих населённых пунктов угрозы нет, и мы просим людей не приближаться к зоне, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности».

Этот инцидент стал очередной неудачей для космической компании, которая надеется, что Starship в будущем будет использоваться для доставки людей и грузов на Марс.

В прошлом месяце испытательный полёт Starship завершился неконтролируемым вращением примерно через 30 минут после старта из-за утечки топлива, что привело к разрушению корабля при повторном входе в атмосферу Земли. До этого взрывные аварии происходили в январе (ракета взорвалась примерно через восемь минут после старта) и в марте, что вынудило временно приостановить полёты во Флориде.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил в мае, что, несмотря на неудачу, испытательный полёт стал «большим шагом вперёд». На следующий день он добавил, что к концу 2026 года планирует отправить к Марсу космический корабль с экипажем из человекоподобных роботов.