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Vlad_37
Google Сообщения широко внедряет функции откладывания уведомлений и удаления для всех
Функция «Удалить для всех» в Google Сообщениях доступна только для чатов RCS.

На прошлой неделе Google анонсировала несколько новых функций для своего приложения Messages (Сообщения), включая возможность откладывать уведомления и удалять текстовые сообщения для всех участников в RCS-чатах. Эти функции уже начали массово появляться у пользователей стабильной версии. Как следует из названий, первая позволяет временно отключить уведомления о входящих сообщениях, а вторая — удалить сообщения для всех участников чата, аналогично существующей опции в WhatsApp. Однако те, кто использует старые версии Google Messages, всё ещё могут видеть удалённые сообщения.

Изображение: Google

Функция «Удалить для всех» в Google Messages разрабатывалась несколько месяцев. Впервые её обнаружили в коде приложения ещё в феврале, а в марте компания выпустила её для бета-тестеров. Теперь она стала доступна всем пользователям. При долгом нажатии на сообщение и выборе значка корзины появляется два варианта: «Удалить для всех» и «Удалить для меня». Первый вариант удаляет сообщение как у отправителя, так и у получателя.

Однако эта функция работает только в RCS-чатах — удалить сообщения для всех в не-RCS переписках нельзя. Кроме того, удалённые сообщения могут оставаться видимыми в старых версиях приложения. Ещё одна новая функция на странице чата помогает определить, у каких контактов включён RCS.

Параллельно Google представила в Messages функцию «Отложить уведомления». Долгое нажатие на чат в основном меню приложения открывает новое окно с вариантами временных интервалов. Пользователи могут выбрать отключение уведомлений на час, восемь часов, сутки или навсегда.

После этого чат станет серым, а под ним появится выбранное время или дата. Google уточняет, что другие участники не узнают, что вы отложили уведомления. Чтобы возобновить их, достаточно повторить те же действия.

В рамках обновления Google Messages за июнь 2025 года компания также добавила персонализацию для RCS-групп: теперь пользователи могут устанавливать для них собственные иконки и уникальные названия.

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#новые функции #google сообщения
Источник: gadgets360.com
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