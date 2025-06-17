Сделка на 200 миллионов долларов только что объединила OpenAI и Министерство обороны США

Использование искусственного интеллекта в госсекторе уже не новость – ранее в этом году OpenAI запустила специальную версию ChatGPT для американских государственных учреждений. Теперь компания делает ещё более серьёзный шаг, представив инициативу OpenAI for Government и заключив крупный контракт с Министерством обороны США.

Да, OpenAI официально начинает работать с Пентагоном. Согласно заявлению DoD, контракт на сумму 200 миллионов долларов предусматривает разработку передовых ИИ-инструментов, включая решения для предупреждающей киберзащиты. Это первое в истории соглашение между OpenAI и Министерством обороны США, рассчитанное на год, с акцентом на операции в Вашингтоне, округе Колумбия, Мэриленде и Вирджинии.

В рамках инициативы федеральные, региональные и местные органы власти получат доступ к таким инструментам, как ChatGPT Enterprise и ChatGPT Gov, а также ограниченный доступ к специализированным ИИ-моделям, созданным для задач национальной безопасности. Этот шаг подтверждает растущую роль искусственного интеллекта в государственных и оборонных структурах.