One UI 8 Watch вскоре станет доступен в рамках бета-программы Samsung перед публичным релизом

В понедельник компания Samsung представила несколько новых функций, которые появятся в умных часах Galaxy Watch с обновлением One UI 8 Watch. Эти возможности призваны помочь пользователям формировать более здоровые привычки.

Изображение: Samsung

Среди нововведений — Bedtime Guidance (Рекомендации ко сну), анализирующий данные о сне за последние три дня, чтобы подсказать оптимальное время для отхода ко сну.

Другая функция — Vascular Load (Нагрузка на сосуды) — оценивает уровень стресса для сердечно-сосудистой системы во время сна. Некоторые из этих возможностей будут доступны только в определенных моделях Galaxy Watch.

Как сообщает Samsung в официальном блоге, Bedtime Guidance рассчитывает идеальное время для сна на основе анализа циркадных ритмов и «давления сна» (потребности организма в отдыхе) за последние трое суток. Это поможет пользователям, восстанавливающим режим после периода нерегулярного сна, улучшить бодрость в течение дня.

Функция Vascular Load отслеживает нагрузку на сердечно-сосудистую систему во время сна, объединяя данные о сне, физической активности и стрессе. Для её работы необходимо носить часы во время отдыха.

Ещё одно новшество — Running Coach (тренер по бегу), предназначенный для безопасной подготовки к марафонам и другим интенсивным нагрузкам. Умные часы анализируют 12-минутную пробежку, оценивая производительность по шкале от 1 до 10, а затем составляют персонализированный план тренировок с учётом профилактики травм.

Наконец, Antioxidant measurement (измерение антиоксидантов) позволяет за 5 секунд определить уровень бета-каротина в организме с помощью BioActive-датчика на задней панели Galaxy Watch. Эта функция мотивирует пользователей корректировать образ жизни в сторону большей заботы о здоровье.

Antioxidant measurement и Vascular Load будут доступны только в Galaxy Watch Ultra и более новых моделях. Все три функции работают в связке со смартфонами на Android 10 и выше через приложение Samsung Health.