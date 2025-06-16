Функция позволит сканировать документы прямо в приложении, преобразовывать их в PDF и отправлять в чатах.

WhatsApp разрабатывает функцию сканирования документов для смартфонов на Android. Эта возможность уже доступна в версии приложения для iOS и позволяет сканировать документы, не выходя из мессенджера, а затем отправлять их другим пользователям (или себе) в виде медиавложения.

Функция сканирования документов в WhatsApp для Android пока находится в разработке. Почти через полгода после её появления в iOS портал WABetaInfo обнаружил аналогичный инструмент в бета-версии WhatsApp для Android 2.25.18.29. Однако эта функция ещё не активирована даже для бета-тестеров. По данным портала, в будущем при выборе вложения типа «Документы» рядом с опциями «Обзор документов» и «Выбрать из галереи» появится новая кнопка «Сканировать документ». Как это реализовано в iOS, при нажатии на неё откроется камера, и пользователь сможет либо вручную сделать снимки, либо позволить приложению автоматически захватывать изображения при обнаружении документа.

После сканирования всех страниц WhatsApp сгенерирует PDF-файл, который можно отправить другому пользователю, переслать себе, сохранить в память устройства или поделиться через другое приложение. Пока эта функция не появилась в WhatsApp, пользователи Android могут сканировать документы через предустановленное приложение Google Drive. Ожидается, что сканер документов сначала будет выпущен для бета-тестеров, а затем появится в стабильной версии.