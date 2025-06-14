В новой версии Android Auto плохо то, что все новые функции скрыты, поскольку ни одна из обещанных функций еще не активирована. Придется набраться терпения.

Пару недель назад стало известно о выходе Android Auto 14.4 Beta, в которой появились первые признаки интеграции ИИ Gemini в автомобильные системы. Это часть масштабного обновления, анонсированного Google ранее — на мероприятии Android Show: I/O Edition компания вновь подтвердила планы по внедрению голосового помощника, улучшенного управления мультимедиа и климат-контролем, а также других функций.

На данный момент Google уже начала глобальный, но постепенный релиз Android Auto 14.4, пока без значимых изменений. Список изменений крайне скудный и, как это часто бывает с обновлениями Android Auto, официально не опубликован. Фактически стабильная версия 14.4 начала распространяться еще в конце мая, но лишь в ограниченном числе регионов — вероятно, для тестирования. Это промежуточное обновление, которое в основном подготавливает систему к более масштабным изменениям.

Как сообщает 9to5Google, видимых изменений в интерфейсе и функциональности почти нет. Среди мелких правок — переименование Find my Device в Find Hub и аналогичные косметические корректировки.

Основная цель Android Auto 14.4 — оптимизация стабильности, исправление ошибок и обновление системы безопасности. Все это необходимо для будущего внедрения Gemini AI и нового светлого интерфейса, который уже почти готов.

Google продолжает активно развивать платформу, выпуская обновления каждые 2–3 недели. Однако публичная бета-версия уже несколько месяцев остается закрытой для новых пользователей в Play Store. Остается ждать, когда компания представит более значимые нововведения в рамках своего обновления.