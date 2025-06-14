Китай обращается к ИИ для разработки микросхем, поскольку американским компаниям теперь требуются лицензии для ведения бизнеса в стране.

Китайские исследователи разработали систему искусственного интеллекта под названием QiMeng, которая ускоряет процесс проектирования микросхем. Используя большие языковые модели (LLM), она способна создавать полноценные процессоры — на данный момент с ее помощью уже разработано два чипа. Первый, QiMeng-CPU-v1, по характеристикам сопоставим с Intel 486, а второй, QiMeng-CPU-v2, как утверждается, приближается к уровню Arm Cortex A53, применяемый в бюджетных и среднебюджетных устройствах.

Процессор, созданный искусственным интеллектом, показан на печатной плате. | Изображение предоставлено Китайской академией наук

Для сравнения: Intel 486 был выпущен еще в 1989 году, тогда как Cortex A53 появился в 2012-м. Таким образом, если QiMeng-CPU-v2 действительно соответствует его производительности, это означает значительный прогресс. Проект, курируемый Китайской академией наук (CAS), призван использовать ИИ для создания процессоров, не уступающих современным аналогам. По данным разработчиков, QiMeng выполняет задачи, на которые у команд инженеров уходят недели, всего за несколько дней.

Например, проектирование чипа для беспилотного автомобиля традиционными методами занимает у специалистов несколько недель, тогда как QiMeng справляется с этой задачей за считанные дни. Ведущие компании в области автоматизации проектирования электроники (EDA), такие как Cadence и Synopsys, уже применяют ИИ на ключевых этапах разработки и верификации чипов. Synopsys, в частности, добилась еще больших успехов: ее система Synopsys.ai участвовала в создании более 200 готовых к производству чипов.

Появление QiMeng оказалось как нельзя кстати для Китая, который стремится к независимости в полупроводниковой отрасли. США уже оказывают давление на ведущие EDA-компании, ограничивая их работу с Китаем. В результате Cadence, Synopsys и Siemens EDA столкнулись с экспортными ограничениями, хотя на них приходится 82% доходов от EDA-рынка КНР. Теперь этим компаниям требуется лицензия Минторга США для ведения бизнеса в Китае.

Изначально QiMeng разрабатывалась для снижения затрат, ускорения циклов проектирования и повышения эффективности по сравнению с ручными методами. Однако ключевым испытанием станет выход QiMeng v3 — сможет ли система спроектировать более современный процессор и помочь китайской полупроводниковой отрасли компенсировать последствия санкций? От этого во многом зависит будущее технологической независимости Китая.