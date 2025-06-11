Серия Pura 80 представляет собой значительные обновления по сравнению с предыдущей линейкой топовых телефонов Huawei.

Китайский технологический гигант Huawei официально анонсировал свою новую флагманскую серию Pura 80, состоящую из четырех моделей: базовой Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и топовой Pura 80 Ultra. Все устройства сохраняют единый стиль, но существенно различаются по техническим характеристикам и цене.

Изображение: Huawei

Базовый Pura 80 получил компактный 6,6-дюймовый плоский OLED-дисплей, в то время как старшие модели оснащены более крупными 6,8-дюймовыми экранами с четырехсторонним изгибом. Все панели поддерживают адаптивную частоту обновления 1-120 Гц, широкую цветовую гамму P3, впечатляющую пиковую яркость 3 000 нит и защитное стекло Kunlun второго поколения.

Главной гордостью новой линейки стали революционные камеры. Хотя все модели используют 50-мегапиксельные основные сенсоры с ИИ-шумоподавлением, их возможности существенно различаются. Базовый Pura 80 оснащен сенсором с уникальной переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, в то время как старшие модели получили диафрагму f/1.6-f/4.0. Особенно выделяется топовый Pura 80 Ultra с 1-дюймовым сенсором и инновационной технологией TCG Triple-Real-Time Fusion, значительно расширяющей динамический диапазон. Именно эта модель стала первым в мире смартфоном с двойной телефотосистемой.

Что касается производительности, то, хотя Huawei официально не раскрывает детали, аналитики предполагают, что старшие модели получили новый процессор Kirin 9020, демонстрирующий на 36% более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Базовый Pura 80, вероятно, работает на немного упрощенном чипсете Kirin 9020A 5G.

Все модели серии оснащены емкими аккумуляторами от 5 600 до 5 700 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки до 100 Вт. Особого внимания заслуживает спутниковая связь: базовые модели поддерживают систему Beidou, а флагманы Pro+ и Ultra получили уникальную двойную спутниковую связь Beidou+Tiantong.

Ценовая политика Huawei продолжает двигаться в премиальном сегменте. Стартовая цена Pura 80 Pro составляет 6 500 юаней (около $905), тогда как топовый Pura 80 Ultra обойдется покупателям минимум в 10 000 юаней (около $1390). Пока устройства доступны только в Китае, но ожидается, что глобальные версии появятся в продаже в ближайшее время, вероятно, по еще более высоким ценам.

Новая линейка Pura 80 демонстрирует, что Huawei продолжает укреплять свои позиции на рынке флагманских смартфонов, предлагая инновационные технологии и конкурируя с такими гигантами, как Samsung и Xiaomi. Особенно впечатляют достижения компании в области мобильной фотографии и спутниковой связи, которые могут задать новые стандарты для всей индустрии.