Ожидается, что Oppo K13x 5G будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

Изображение: OPPO

Oppo в ближайшее время представит новый смартфон K13x 5G. Точная дата анонса пока не раскрыта, но компания уже начала делиться деталями о предстоящей новинке. Ранее Oppo показала силуэт устройства, а теперь подтвердила дизайн задней панели и варианты расцветок. Смартфон будет доступен для покупки в официальных онлайн-магазинах бренда.

Компания официально подтвердила, что смартфон выйдет в двух цветах: Midnight Violet (полуночный фиолетовый) и Sunset Peach (персиковый закат). На промо-изображениях видна задняя панель с вертикальным овальным модулем камеры в левом верхнем углу.

Внутри модуля расположены два датчика камеры и светодиодная вспышка, размещенные в круглых прорезях. Надпись рядом с камерой указывает, что Oppo K13x 5G будет оснащен ИИ-камерой, что предполагает наличие функций искусственного интеллекта для обработки фото и видео.

Хотя точная дата выхода пока неизвестна, издание Digit со ссылкой на отраслевые источники сообщает, что презентация может состояться в последнюю неделю июня. Продажи начнутся на Flipkart, а также на официальном сайте Oppo и в некоторых офлайн-магазинах.

Предыдущие сообщения указывают, что Oppo K13x 5G будет стоить менее 15 999 рупий в Индии (приблизительно 14 700 рублей). Устройство получит плоский экран с округленными краями и камерой в отверстии по центру сверху.

Согласно утечкам, смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6300. Основная камера может включать двойной модуль с 50 МП, а для селфи предусмотрен 8 МП датчик. Также ожидается аккумулятор 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Официальные детали станут известны ближе к анонсу, но уже сейчас Oppo K13x 5G выглядит как интересный вариант в бюджетном сегменте 5G-смартфонов.