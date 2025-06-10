Ожидается, что обновление Android 16 сначала будет распространяться на некоторые устройства Google Pixel.

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Android 16 — это грядущее крупное обновление операционной системы от Google, которое принесет множество улучшений и инноваций. Хотя официального анонса пока не было, на основе предыдущих релизов можно предположить, что стабильная версия выйдет в августе или сентябре 2025 года. Первыми обновление получат смартфоны линейки Google Pixel, а затем оно распространится на устройства других производителей, таких как Samsung, OnePlus и Xiaomi.

Google продолжает развивать интеграцию искусственного интеллекта в свою ОС. В Android 16 ожидается более умный Google Assistant, способный лучше понимать контекст и адаптироваться под привычки пользователя. Также система станет более энергоэффективной благодаря оптимизации работы процессоров, включая чипы Tensor G4.

Безопасность остаётся ключевым приоритетом: в Android 16 будут усилены механизмы защиты от вредоносного ПО, а также добавлены новые настройки конфиденциальности. Пользователи смогут более гибко управлять разрешениями приложений.

Интерфейс также получит обновления — новые анимации, темы оформления и возможности кастомизации домашнего экрана. Кроме того, Google продолжает улучшать поддержку складных смартфонов и устройств с несколькими экранами, а также интеграцию с носимой электроникой, такой как умные часы и наушники.

Первыми обновление получат смартфоны Google Pixel 7, 8 и 9 серий. Затем оно распространится на флагманские модели других брендов, включая Samsung Galaxy S22/S23/S24/S25, OnePlus 12/13, Xiaomi 13/14/15 и другие. Владельцам более старых устройств, возможно, придется ждать дольше.