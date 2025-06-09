Пользователи WhatsApp смогут выбирать между стандартным качеством и HD-качеством.

Согласно данным WABetaInfo, WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям Android настраивать качество медиафайлов, автоматически загружаемых в чатах. Это обновление находится в стадии бета-тестирования и в ближайшее время может появиться в стабильной версии приложения.

В текущей версии WhatsApp автоматически загружает фотографии, видео и другие медиафайлы при подключении к интернету, но пользователь не может контролировать их качество. Это приводит к нерациональному расходованию трафика и места в хранилище, особенно при слабом соединении.

Новая настройка, обнаруженная в бета-версии WhatsApp для Android (v2.24.15.6), позволит выбирать между:

Стандартным качеством (меньший размер файла, быстрая загрузка).

Оптимальным качеством (баланс между размером и чёткостью).

Лучшим качеством (максимальная детализация, но больший объём данных).

Многие пользователи сталкиваются с тем, что WhatsApp загружает большие видео и изображения без возможности ограничить их качество. Это особенно проблематично при использовании мобильного интернета с ограниченным трафиком или при нехватке памяти на устройстве. Новая функция даст больше контроля над загрузками, помогая экономить данные и память.

Пока функция доступна только для некоторых бета-тестеров, но её глобальный релиз ожидается в одном из следующих обновлений WhatsApp. Аналогичная настройка уже существует в версии для iOS, и её появление на Android сделает функционал мессенджера более унифицированным.

Пользователям, желающим опробовать нововведение раньше других, можно попробовать установить бета-версию WhatsApp через Google Play Beta Program, однако стоит учитывать, что в тестовых сборках возможны нестабильная работа и ошибки.