Последнее обновление от Apple распространяется очень быстрыми темпами.

Согласно последним данным, iOS 18 демонстрирует более высокие темпы установки по сравнению с iOS 17 на аналогичном этапе после релиза. Это указывает на то, что пользователи активнее обновляются до новой версии операционной системы Apple.

Аналитики отмечают, что такая динамика может быть связана с рядом значимых нововведений, представленных в iOS 18. Среди них — расширенные возможности искусственного интеллекта, улучшенная персонализация и новые функции для повышения производительности. Кроме того, Apple, вероятно, оптимизировала процесс обновления, сделав его более удобным для пользователей.

Для сравнения, iOS 17 на момент аналогичного периода после выпуска была установлена на меньшем количестве устройств. Рост популярности iOS 18 также может объясняться возросшим доверием к стабильности и безопасности обновлений Apple.

Компания традиционно поддерживает высокий уровень обновляемости своей экосистемы, и iOS 18, судя по всему, продолжает эту тенденцию. Если текущие темпы сохранятся, новая ОС может установить рекорд по скорости распространения среди всех версий iOS.

Эксперты ожидают, что в ближайшие недели процент устройств на iOS 18 продолжит расти, особенно после выхода дополнительных оптимизированных сборок и исправления возможных багов.