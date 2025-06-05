Это не означает, что программисты исчезнут. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, четко заявил, что ИИ изменит их роль, но не заменит их.

Основатель OpenAI Сэм Альтман анонсировал революционный шаг в области разработки программного обеспечения. В своем недавнем заявлении Альтман пообещал сделать мощный инструмент программирования для разработчиков абсолютно бесплатным для всех пользователей. Этот неожиданный ход может кардинально изменить IT-индустрию, предоставив равные возможности как начинающим кодировщикам, так и опытным профессионалам.

По данным источников, близких к проекту, новый инструмент представляет собой комплексное решение, объединяющее функции автоматизированного кодинга, интеллектуального рефакторинга и продвинутой отладки. Особенностью системы станет глубокая интеграция с искусственным интеллектом, способным не только предлагать варианты кода, но и объяснять логику своих решений. Технологический аналитик Мария Гонсалес отмечает: "Альтман фактически стирает барьеры для входа в программирование. Теперь любой человек с базовыми знаниями сможет создавать сложные проекты".

Решение сделать инструмент бесплатным вызвало бурную реакцию в профессиональном сообществе. Одни эксперты видят в этом демократизацию технологий, другие выражают опасения по поводу возможного обесценивания труда программистов. Сам Альтман в своем аккаунте в социальной сети пояснил: "Наша цель — ускорить технологический прогресс человечества. Когда лучшие инструменты доступны всем, выигрывает каждый".

Ожидается, что релиз состоится уже в следующем квартале. Пока неясно, как компания планирует монетизировать проект, но аналитики предполагают, что доход может поступать от премиум-поддержки или корпоративных решений. Независимо от бизнес-модели, этот шаг OpenAI уже сейчас заставляет пересмотреть стратегии крупных игроков рынка, таких как GitHub и GitLab, которые традиционно предлагали платные инструменты для разработчиков.