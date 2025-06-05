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Vlad_37
Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
Это не означает, что программисты исчезнут. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, четко заявил, что ИИ изменит их роль, но не заменит их.

Основатель OpenAI Сэм Альтман анонсировал революционный шаг в области разработки программного обеспечения. В своем недавнем заявлении Альтман пообещал сделать мощный инструмент программирования для разработчиков абсолютно бесплатным для всех пользователей. Этот неожиданный ход может кардинально изменить IT-индустрию, предоставив равные возможности как начинающим кодировщикам, так и опытным профессионалам.

По данным источников, близких к проекту, новый инструмент представляет собой комплексное решение, объединяющее функции автоматизированного кодинга, интеллектуального рефакторинга и продвинутой отладки. Особенностью системы станет глубокая интеграция с искусственным интеллектом, способным не только предлагать варианты кода, но и объяснять логику своих решений. Технологический аналитик Мария Гонсалес отмечает: "Альтман фактически стирает барьеры для входа в программирование. Теперь любой человек с базовыми знаниями сможет создавать сложные проекты".

Решение сделать инструмент бесплатным вызвало бурную реакцию в профессиональном сообществе. Одни эксперты видят в этом демократизацию технологий, другие выражают опасения по поводу возможного обесценивания труда программистов. Сам Альтман в своем аккаунте в социальной сети пояснил: "Наша цель — ускорить технологический прогресс человечества. Когда лучшие инструменты доступны всем, выигрывает каждый".

Ожидается, что релиз состоится уже в следующем квартале. Пока неясно, как компания планирует монетизировать проект, но аналитики предполагают, что доход может поступать от премиум-поддержки или корпоративных решений. Независимо от бизнес-модели, этот шаг OpenAI уже сейчас заставляет пересмотреть стратегии крупных игроков рынка, таких как GitHub и GitLab, которые традиционно предлагали платные инструменты для разработчиков.

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#openai #сэм альтман #программисты
Источник: computerhoy.20minutos.es
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