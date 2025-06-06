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Vlad_37
Эксперт по кибербезопасности предупреждает об угрозе взлома домашней сети через умные лампочки
Хотя эти интеллектуальные устройства являются ключом к автоматизации вашего дома, у них есть и обратная сторона, которая представляет собой серьезную угрозу для вашей конфиденциальности и безопасности.

Современные технологии умного дома несут скрытые угрозы, о которых большинство пользователей даже не подозревает. Как выяснилось, обычные смарт-лампочки могут стать опасным инструментом в руках киберпреступников. Эксперт по цифровой безопасности Карлос Санчес в эксклюзивном интервью Computer Hoy раскрыл шокирующие подробности о новых схемах взлома через IoT-устройства.

"Многие воспринимают умные лампочки как безобидные гаджеты, но на самом деле они представляют серьезную угрозу. Через уязвимости в прошивке хакеры могут получить доступ ко всей домашней сети", - предупреждает Санчес. Особую опасность представляют дешевые устройства неизвестных производителей, которые часто поставляются с предустановленными бэкдорами. Как показали последние исследования, более 60% таких лампочек содержат критические уязвимости, позволяющие злоумышленникам перехватывать пароли Wi-Fi, получать доступ к камерам наблюдения и даже красть банковские данные.

Проблема усугубляется тем, что большинство пользователей никогда не обновляют прошивку своих IoT-устройств. "Лампочка может работать годами, а ее уязвимости тем временем активно эксплуатируются, - поясняет эксперт. При этом владелец даже не подозревает, что его личные данные уже слиты в даркнет", - поясняет эксперт. Санчес приводит пример недавнего инцидента, когда через взломанную систему освещения злоумышленники получили доступ к корпоративной сети крупной компании.

Для защиты специалист рекомендует несколько простых, но эффективных мер: покупать устройства только проверенных брендов, обязательно менять стандартные пароли, создавать отдельную гостевую сеть для IoT-гаджетов и регулярно проверять обновления прошивки. "Сегодня безопасность должна быть приоритетом при выборе любых умных устройств, даже таких простых, как лампочки", - подчеркивает эксперт. По его словам, с ростом популярности технологий умного дома подобные кибератаки будут только учащаться, и потребителям стоит быть особенно бдительными.

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#кибербезобасность #умные лампочки
Источник: computerhoy.20minutos.es
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