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Vlad_37
В сеть утекла информация о цене Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
Неужели Samsung наконец-то собирается представить более дешевый складной телефон?

Изображение: phonearena

Новые утечки, появившиеся в сети, раскрывают подробности о предстоящем складном смартфоне Samsung – Galaxy Z Flip 7 FE (Fan Edition). Судя по данным, компания планирует предложить пользователям более бюджетную альтернативу стандартной модели, сохранив при этом многие премиальные характеристики.

Согласно инсайдерской информации, Galaxy Z Flip 7 FE будет стоить $999, что примерно на $200 дешевле ожидаемой цены базового Galaxy Z Flip 7. Такой шаг может сделать складные устройства Samsung более доступными для широкой аудитории, продолжая тенденцию линейки Fan Edition, которая уже хорошо зарекомендовала себя в сериях Galaxy S и Galaxy Tab.

Несмотря на сниженную стоимость, смартфон получит ряд важных особенностей, характерных для флагманских моделей:

  • Экран. 6,7-дюймовая складная панель Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и улучшенным слоем ультратонкого стекла UTG для повышения долговечности.
  • Производительность. В зависимости от региона устройство будет оснащено либо Snapdragon 8 Gen 3, либо Exynos 2400 – теми же чипами, что и в обычном Z Flip 7.
  • Камеры. Основная двойная камера (50 МП широкоугольный сенсор + 12 МП сверхширокоугольный) и 10 МП фронтальная камера с улучшенными алгоритмами обработки селфи.
  • Аккумулятор и зарядка. Батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт.
  • Память. Стартовая конфигурация включает 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Однако, чтобы удержать цену на более низком уровне, Samsung может пойти на некоторые компромиссы:

  • Корпус. Вместо стеклянной задней панели может использоваться поликарбонат (как в Galaxy S23 FE).
  • Система охлаждения. Вероятно, будет менее продвинутой по сравнению с обычной версией.
  • Дополнительные функции. Возможное отсутствие некоторых эксклюзивных функций One UI.

Официальный анонс Galaxy Z Flip 7 и Z Flip 7 FE ожидается в июле 2025 года – традиционно Samsung проводит презентацию складных смартфонов во второй половине лета.

Анонс FE-версии может стать ответом компании на растущую конкуренцию в сегменте складных устройств. В частности, Motorola уже предлагает более доступный Razr 50, а Google и OnePlus также работают над своими моделями. Снижение цены при сохранении ключевых характеристик может помочь Samsung укрепить свои позиции на рынке.

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#samsung galaxy z flip 7 fe #информация о цене
Источник: phonearena.com
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