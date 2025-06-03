Microsoft выпустила еще одно внеплановое обновление для устранения проблем с запуском Windows 11 22H2 и 23H2, вызванных майским обновлением безопасности KB5058405.

Microsoft выпустила экстренное исправление после того, как обновление безопасности KB5058405, выпущенное в рамках майского вторника исправлений, вызвало сбои в работе систем Windows 11. Обновление KB5062170, выпущенное в качестве внепланового патча, является ответом гиганта из Редмонда на проблему, которая нарушила запуск многих устройств, вызывая ошибку 0xc0000098 в ACPI.sys.

Проблема проявлялась в основном на системах под управлением Windows 11 версий 22H2 и 23H2, особенно в виртуализированных корпоративных средах. Пострадавшие пользователи видели сообщение об ошибке, указывающее на необходимость восстановления системы, поскольку Windows не могла загрузиться из-за отсутствующего или поврежденного файла. Microsoft официально подтвердила существование проблемы, указав, что ошибка была связана с драйвером ACPI.sys, который является ключевым компонентом для управления питанием и конфигурацией оборудования.

Анализ, проведенный Microsoft, показал, что ошибка затронула в основном определенные конфигурации, в первую очередь Azure Virtual Machines, Azure Virtual Desktop и локальные виртуальные машины, размещенные на платформах Citrix или Hyper-V. Домашние пользователи, использующие версии Windows Home или Pro, значительно реже сталкивались с этими проблемами, поскольку затронутые виртуальные машины в основном используются в корпоративных IT-средах.

Драйвер ACPI.sys (Advanced Configuration and Power Interface) является критически важным элементом архитектуры Windows и работает в режиме ядра для управления состояниями питания процессора и конфигурациями оборудования. Повреждение этого компонента неизбежно нарушает способность системы завершить процесс запуска, что требует ручного восстановления. Следует отметить, что патч KB5062170 не распространяется через Windows Update, а требует ручной загрузки из каталога Microsoft Update.

Microsoft решила ограничить установку только фактически поврежденными системами, чтобы избежать ненужных обновлений на нормально работающих конфигурациях. Обновление является накопительным, поэтому включает в себя все предыдущие исправления, а также специальное решение для ошибки ACPI.sys. Microsoft также уточнила, что пользователи, которые установили KB5058405 без каких-либо проблем, не нуждаются в патче KB5062170. Компания уточняет, что пакет включает в себя известную проблему с шрифтами Noto в браузерах Edge и Chrome, когда масштаб дисплея установлен на 100%. Те, у кого возникает эта ошибка, могут использовать значения масштабирования 125% или 150% до выпуска окончательного исправления.