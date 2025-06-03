Исследование, в котором участвовали почти 50 000 женщин в течение 32 лет, показало, что те, кто пил кофе с кофеином в среднем возрасте, с большей вероятностью оставались бодрыми, сильными и психически здоровыми с возрастом.

Многие люди начинают утро с чашки-другой кофе, чтобы взбодриться и дотянуть до обеда. Однако недавнее масштабное исследование показывает, что кофе с кофеином может играть куда более важную роль — особенно для женщин. Он способен поддерживать здоровье в пожилом возрасте.

В течение 32 лет исследователи наблюдали за почти 50 000 женщин и выяснили следующее: те, кто регулярно пил кофе с кофеином в среднем возрасте, чаще сохраняли бодрость, физическую силу и ясность ума с возрастом. При этом ни чай, ни кофе без кофеина не продемонстрировали аналогичного положительного эффекта.

Более того, потребление газированных напитков с кофеином, таких как кола, оказалось связано с заметно более низкими шансами на здоровое старение.

«Ранее мы видели, что кофе может благоприятно влиять на отдельные аспекты здоровья. Однако это первое исследование, в котором рассматривается его воздействие на различные стороны старения на протяжении более чем трёх десятилетий», — пояснила доктор Сара Махдави, постдокторант Гарвардского университета и автор работы.

По её словам, именно кофе с кофеином, а не его безкофеиновая версия или чай, может оказывать особое влияние на поддержание когнитивных и физических функций по мере старения.

Участницы проекта (47 513 женщин) были частью масштабного исследования Nurses’ Health Study. С 1984 года каждые четыре года они заполняли подробные анкеты, касающиеся рациона питания и общего самочувствия. Отдельное внимание уделялось источникам кофеина: кофе, чаю, коле и кофе без кофеина.

Критерии «здорового старения» включали: проживание до 70 лет и более, отсутствие 11 основных хронических заболеваний, сохранение хорошего психического состояния, нормальной памяти и физических способностей.

К 2016 году 3706 женщин соответствовали этим условиям. Их среднее ежедневное потребление кофеина составляло около 315 мг — это примерно три стандартные чашки кофе или полторы большие.

Интересный факт: с каждой дополнительной чашкой кофе в день шансы на здоровое старение увеличивались на 2–5 %, но только до определённого предела — примерно пяти чашек (или 2,5 больших по современным меркам). А вот с каждым стаканом сладкой газировки с кофеином вероятность сохранения здоровья в старости снижалась на 20–26 %.

Учёные подчеркивают, что умеренное потребление кофе, до двух чашек в день, может быть полезным большинству людей. Хотя некоторым может подойти и большее количество, при превышении этой дозы возможны индивидуальные негативные реакции.

По словам исследователей, кофе содержит множество биоактивных веществ, которые, действуя вместе, могут оказывать влияние на механизмы старения. В будущем команда планирует изучить, как конкретные соединения из кофе взаимодействуют с генетическими и метаболическими особенностями организма, особенно у женщин.

«Хотя наши результаты пока предварительные, они указывают на то, что повседневные привычки, пусть даже незначительные, способны оказывать значительное влияние на здоровье в долгосрочной перспективе», — отметила доктор Махдави.

Исследование дополняет уже имеющиеся научные данные, подтверждающие потенциальную пользу кофе. Тем не менее учёные подчёркивают: эффект от кофе невелик по сравнению с влиянием общего образа жизни. Регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от вредных привычек играют куда большую роль.

Доклад был представлен на ежегодной конференции Американского общества по питанию, проходившей в Орландо.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), для большинства взрослых безопасным считается ежедневное потребление до 400 мг кофеина — это около четырёх чашек кофе.