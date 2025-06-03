Предыдущие сокращения в Microsoft больше всего затронули инженеров-программистов.

Microsoft сократила еще сотни рабочих мест всего через несколько недель после крупнейшего за последние годы сокращения персонала, что подчеркивает стремление технологической отрасли сократить расходы, даже несмотря на то, что она вкладывает миллиарды долларов в искусственный интеллект.

Согласно уведомлению штата Вашингтон, проанализированному Bloomberg, в понедельник более 300 сотрудникам было сообщено об увольнении.

Представитель Microsoft заявил, что последнее сокращение штата является дополнением к 6 000 увольнений, о которых было объявлено в прошлом месяце. «Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для обеспечения успеха компании на динамичном рынке», — сказал представитель.

Резкий рост популярности искусственного интеллекта (ИИ) всколыхнул рынок труда в сфере высоких технологий, поскольку компании отдают приоритет вакансиям, связанным с ИИ, и используют эту технологию для экономии средств.

Microsoft и другие компании рекламируют эффективность инструментов кодирования с помощью ИИ для ускорения процесса разработки программного обеспечения. На прошлой неделе Salesforce заявила, что внутреннее использование ИИ позволило ей нанять меньше сотрудников.

Предыдущие увольнения в Microsoft больше всего затронули инженеров-программистов. К сожалению, не удалось определить, какие должности были затронуты в понедельник. По состоянию на июнь 2024 года в компании работало около 228 000 штатных сотрудников, 55 % из которых были заняты в США.